Trovate la versione digitale sull'eShop, anche nella versione web . Come già confermato in precedenza, chi effettuerà il preordine riceverà come bonus la raccolta digitale Layton Series Soundtrack Selection, che include undici brani musicali tratti dalla storica serie. Le tracce potranno essere ascoltate direttamente dal menu "Secret Content" presente all'interno del gioco. Non è l'unica novità: l'annuncio è stato accompagnato da una serie di nuove immagini della versione italiana e dall'aggiornamento del sito ufficiale, che offre ulteriori informazioni sulla trama e sulle meccaniche dell'attesa avventura investigativa.

Dopo l'inizio dei preordini digitali su PS5 e PC della scorsa settimana, LEVEL-5 ha annunciato l'apertura delle prenotazioni anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore . Il gioco può essere preordinato al prezzo di 64,99 euro, in vista del lancio, fissato al 10 dicembre.

Un nuovo mistero per Layton e Luke

Secondo quanto riportato sul portale ufficiale, la storia si svolge un anno dopo gli eventi de Il Professor Layton e il Futuro Perduto e porta i giocatori negli Stati Uniti, in un periodo di forte cambiamento in cui l'epoca del Far West è ormai terminata e il Paese guarda con entusiasmo al progresso tecnologico.

Tutto ha inizio quando il Professor Layton riceve una lettera da Luke, che lo conduce a Steam Bison, una città diventata famosa grazie alle sue invenzioni e alla diffusione della tecnologia basata sul vapore. Dietro questa facciata prospera, però, si nascondono numerosi misteri: un enigmatico pistolero ha rapito la figlia di una ricca famiglia, mentre una banda di presunti zombie sembra minacciare la tranquillità della città. Layton e Luke uniranno nuovamente le forze per indagare su questi strani eventi e intraprendere una nuova avventura ricca di enigmi e colpi di scena.

Secondo quanto dichiarato da LEVEL-5, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore proporrà il numero più alto di enigmi mai visto nella serie. I giocatori dovranno risolvere rompicapi di ogni tipo per avanzare nella storia, ma anche per contribuire allo sviluppo di Steam Bison, migliorando strutture e servizi della città.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che, dopo il lancio, verrà aggiunto un nuovo enigma al giorno per oltre un anno tramite la modalità Puzzle Quotidiani, offrendo contenuti inediti anche dopo il completamento dell'avventura principale.

Non mancheranno infine diverse attività secondarie. Tra i minigiochi annunciati troviamo Sir Steeps's Cafe, in cui bisognerà ricostruire le bevande ordinate dai clienti interpretando frammenti di conversazione, Falcon and the Curious Egg, basato sulla trasformazione degli oggetti tramite speciali meccanismi di inversione, evoluzione e fusione, e Go! Robo-Duck! Go!, dedicato al controllo di un'anatra robot impegnata a superare ostacoli all'interno di una fabbrica.