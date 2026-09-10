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Il Professor Layton e il Paese dei Misteri Remake annunciato per PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e Steam

Level‑5 annuncia a sorpresa Il Professor Layton e il Paese dei Misteri Remake: il rifacimento del primo capitolo della serie arriverà nel 2027 su PC e console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/09/2026
Un artwork de Il Professor Layton e il Paese dei Misteri Remake

Level‑5 ha svelato a sorpresa Il Professor Layton e il Paese dei Misteri Remake, rifacimento del primissimo capitolo della serie. Il gioco arriverà nel corso del 2027 su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC via Steam.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre un primo assaggio del lavoro svolto dallo studio per riportare in vita l'avventura su piattaforme moderne.

La prima avventura investigativa di Hershel Layton torna con il look rifatto

Il Professor Layton e il Paese dei Misteri è stato pubblicato su Nintendo DS nell'ormai lontano novembre del 2008 in Europa ed è il primo capitolo della serie Layton, un'avventura investigativa ricca di enigmi ambientata nel villaggio di Saint-Mystère.

La trama segue il professor Hershel Layton e il suo giovane assistente Luke Triton, chiamati da Lady Dahlia Reinhold per risolvere il mistero della Mela d'oro, un tesoro nascosto dal defunto barone Reinhold. Chi troverà la Mela d'oro erediterà l'intera fortuna della famiglia. Il villaggio, però, è pieno di strani personaggi e rompicapi, e ben presto l'indagine si complica.

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore ha una data di uscita su PS5, Switch, Switch 2 e Steam Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore ha una data di uscita su PS5, Switch, Switch 2 e Steam

Level‑5 spiega che nel remake l'esplorazione è stata resa più ricca e fluida. I personaggi sono stati completamente ricostruiti in 3D e le animazioni ora sono in alta definizione e pensate per il formato widescreen. Ovviamente l'intero gioco è stato ottimizzato per funzionare in modo impeccabile su un unico schermo, laddove l'originale sfruttava il doppio schermo del Nintendo DS.

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