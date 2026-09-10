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Il dissipatore Thermalright Trofeo Vision 360 è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il costo del dissipatore Thermalright Trofeo Vision 360 al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/09/2026
Dissipatore Thermalright

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il costo del dissipatore Thermalright Trofeo Vision 360: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un prezzo finale di 117,30€, suo minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Il Thermalright Trofeo Vision 360 è un dissipatore a liquido all-in-one da 360 mm progettato per offrire un raffreddamento efficace anche con processori ad alte prestazioni. Il sistema integra un ampio schermo IPS LCD da 6,86 pollici con risoluzione di 1280 x 480 pixel, che può essere personalizzato tramite il software TRCC, compatibile con Windows e macOS.

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Il sistema di raffreddamento combina un radiatore in alluminio da 360 mm con tre ventole PWM da 120 mm. Il design è ottimizzato per contenere la rumorosità, con un livello dichiarato pari o inferiore a 27 dBA, rendendolo adatto anche a configurazioni con Intel Core i9 e AMD Ryzen 9 in overclock e durante le sessioni di gaming più intense.

61 Npcg A7L Sl1500

L'installazione è semplificata grazie al sistema di montaggio, con compatibilità per AMD AM4/AM5 e diverse piattaforme Intel. Completa la dotazione il grande schermo magnetico rimovibile, che contribuisce all'estetica del dissipatore.

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