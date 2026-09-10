Snapdragon 8 Gen 6: i nuovi top di gamma Android avranno una NPU super per l'IA locale

Qualcomm continua a svelare a piccoli passi le caratteristiche della prossima generazione di processori Snapdragon destinati agli smartphone di fascia alta. La presentazione ufficiale è prevista per il 22 settembre durante lo Snapdragon Summit, con due varianti Elite che potrebbero essere indicate come Snapdragon 8 Elite Gen 6 e 8 Elite Gen 6 Pro.

Dopo aver anticipato una CPU capace di superare per la prima volta i 5 GHz e una GPU con nuove tecnologie per l'upscaling dei fotogrammi, Qualcomm ha ora concentrato l'attenzione sull'unità dedicata all'elaborazione neurale. L'obiettivo è aumentare le capacità di IA eseguite direttamente sul dispositivo, soprattutto per applicazioni basate su agenti.