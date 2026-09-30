Il controller Turtle Beach Rematch per Switch 2 è in offerta su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul controller Turtle Beach Rematch per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 44,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Il controller Turtle Beach Rematch per Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un controllo preciso e personalizzabile durante le sessioni di gioco. Le levette TMR, basate sulla tecnologia Tunneling Magnetoresistance, sono pensate per garantire maggiore precisione, ridurre il rischio di drift e assicurare prestazioni durature, contribuendo a un'esperienza fluida e reattiva. Il controller integra inoltre un pulsante C dedicato a GameChat.
Ulteriori dettagli sul controller
La connettività wireless consente di giocare con una portata fino a 9 metri, mentre la batteria integrata e ricaricabile offre fino a 40 ore di autonomia per singola ricarica. Non mancano i comandi di movimento integrati, utili per aumentare il livello di controllo in diverse situazioni di gioco.
Possono essere sfruttati, ad esempio, per mirare, sterzare e interagire con l'ambiente durante titoli dinamici come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza. Il Rematch offre infine due pulsanti programmabili sul retro, ai quali è possibile assegnare nuovamente le funzioni desiderate.
Questa possibilità consente di personalizzare i comandi in base alle proprie esigenze e di raggiungere più rapidamente determinate funzioni durante il gameplay.