Il controller Turtle Beach Rematch per Switch 2 è in offerta su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul controller Turtle Beach Rematch per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 44,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Il controller Turtle Beach Rematch per Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un controllo preciso e personalizzabile durante le sessioni di gioco. Le levette TMR, basate sulla tecnologia Tunneling Magnetoresistance, sono pensate per garantire maggiore precisione, ridurre il rischio di drift e assicurare prestazioni durature, contribuendo a un'esperienza fluida e reattiva. Il controller integra inoltre un pulsante C dedicato a GameChat.