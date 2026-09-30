Annunciato il bundle Leggende Pokémon: Z-A con l'espansione Megadimensione per Nintendo Switch 2

The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo del bundle Leggende Pokémon: Z‑A - Nintendo Switch 2 Edition + Megadimensione, un pacchetto che raccoglie il gioco base e i contenuti dell'espansione in un unico pacchetto. Il lancio è previsto per il 29 ottobre 2026.
Nella versione per Nintendo Switch 2, il bundle include sia Leggende Pokémon: Z‑A - Nintendo Switch 2 Edition sia il DLC Megadimensione direttamente sulla scheda di gioco. Precisiamo che il titolo è compatibile anche con Nintendo Switch, chiaramente senza le funzionalità aggiuntive e le migliorie grafiche pensate per Switch 2.
Chi acquista il pacchetto riceverà inoltre un codice per 100 Ultra Ball tramite la funzione Dono Segreto, che si sblocca nella fase iniziale del gioco, un bonus utile per ampliare la propria squadra fin dalle prime ore.
Panoramica su Leggende Pokémon: Z‑A
Leggende Pokémon: Z‑A ci porta a Luminopoli, la metropoli ispirata a Parigi che funge da fulcro dell'avventura. Dopo aver scelto il primo compagno tra Tepig, Chikorita e Totodile, il giocatore collabora con gli abitanti dell'Hotel Z per risolvere misteri e situazioni che coinvolgono persone e Pokémon. La città è al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dalla enigmatica Q‑asar Inc., che promette un futuro armonioso tra umani e Pokémon. Al tramonto, la città cambia volto e prende vita la Royale Z‑A, una competizione urbana dove gli Allenatori scalano una classifica che va dalla Z alla A.
Tra boulevard affollati e grattacieli scintillanti si trovano le aree selvagge cittadine, zone naturali incastonate nel cuore della metropoli dove i Pokémon si muovono liberamente. L'esplorazione ricorda quella di Leggende Pokémon: Arceus, mentre per le lotte viene introdotto un nuovo sistema di combattimento in tempo reale, dove i classici turni lasciano spazio a battaglie dinamiche, dove sia il giocatore che i Pokémon possono muoversi liberamente sul campo. Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A.
L'espansione Megadimensione amplia l'avventura con una trama ambientata dopo la conclusione della storia principale. A Luminopoli iniziano a comparire distorsioni dimensionali legate a una versione alternativa e deformata della città, che il giocatore dovrà esplorare con l'aiuto del Pokémon misterioso Hoopa. Il DLC introduce nuove sfide, nuovi Pokémon da catturare e il ritorno delle megaevoluzioni, tra cui quelle di Lucario e Raichu, arricchendo ulteriormente il sistema di combattimento e la progressione.