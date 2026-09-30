Annunciato il bundle Leggende Pokémon: Z-A con l'espansione Megadimensione per Nintendo Switch 2

Nella versione per Nintendo Switch 2, il bundle include sia Leggende Pokémon: Z‑A - Nintendo Switch 2 Edition sia il DLC Megadimensione direttamente sulla scheda di gioco. Precisiamo che il titolo è compatibile anche con Nintendo Switch, chiaramente senza le funzionalità aggiuntive e le migliorie grafiche pensate per Switch 2.

The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo del bundle Leggende Pokémon: Z‑A - Nintendo Switch 2 Edition + Megadimensione , un pacchetto che raccoglie il gioco base e i contenuti dell'espansione in un unico pacchetto. Il lancio è previsto per il 29 ottobre 2026 .

Panoramica su Leggende Pokémon: Z‑A

Leggende Pokémon: Z‑A ci porta a Luminopoli, la metropoli ispirata a Parigi che funge da fulcro dell'avventura. Dopo aver scelto il primo compagno tra Tepig, Chikorita e Totodile, il giocatore collabora con gli abitanti dell'Hotel Z per risolvere misteri e situazioni che coinvolgono persone e Pokémon. La città è al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dalla enigmatica Q‑asar Inc., che promette un futuro armonioso tra umani e Pokémon. Al tramonto, la città cambia volto e prende vita la Royale Z‑A, una competizione urbana dove gli Allenatori scalano una classifica che va dalla Z alla A.

Tra boulevard affollati e grattacieli scintillanti si trovano le aree selvagge cittadine, zone naturali incastonate nel cuore della metropoli dove i Pokémon si muovono liberamente. L'esplorazione ricorda quella di Leggende Pokémon: Arceus, mentre per le lotte viene introdotto un nuovo sistema di combattimento in tempo reale, dove i classici turni lasciano spazio a battaglie dinamiche, dove sia il giocatore che i Pokémon possono muoversi liberamente sul campo. Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A.

L'espansione Megadimensione amplia l'avventura con una trama ambientata dopo la conclusione della storia principale. A Luminopoli iniziano a comparire distorsioni dimensionali legate a una versione alternativa e deformata della città, che il giocatore dovrà esplorare con l'aiuto del Pokémon misterioso Hoopa. Il DLC introduce nuove sfide, nuovi Pokémon da catturare e il ritorno delle megaevoluzioni, tra cui quelle di Lucario e Raichu, arricchendo ulteriormente il sistema di combattimento e la progressione.