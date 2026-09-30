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Effettua il pre-order, direttamente su Amazon, di Nintendo Switch Sports Resort: esce il 22 ottobre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Nintendo Switch Sports Resort.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/09/2026
Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort
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Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Nintendo Switch Sports Resort al prezzo totale e finale d'acquisto di 59,99€. Il gioco esce il prossimo 22 ottobre. Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Nintendo Switch Sports Resort è un'esperienza sportiva esclusiva per Nintendo Switch 2, pensata per portare sullo schermo una selezione di attività immediate, accessibili e adatte a giocatori di ogni livello. Il titolo propone 12 discipline che combinano alcuni degli sport più iconici della serie con nuove esperienze pensate per ampliare il divertimento.

Tra gli sport classici trovano spazio tennis, bowling, golf, basket e pallavolo, mentre le nuove discipline includono skateboard, jet ski e idrovolante.

Ulteriori dettagli sul gioco

Le attività sono ambientate sull'Isola di Wuhu, trasformata in un resort estivo dove cimentarsi nelle diverse prove sportive e scoprire un contesto pensato per accompagnare le varie esperienze di gioco. Nintendo Switch Sports Resort punta sui controlli di movimento dei Joy-Con 2, progettati per rendere le diverse attività intuitive e immediate.

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I movimenti del giocatore vengono così utilizzati direttamente durante le partite, con un sistema pensato per essere semplice da comprendere anche per chi non ha particolare familiarità con i videogiochi sportivi. L'esperienza può inoltre essere affrontata sia in multiplayer locale sia online, permettendo di giocare insieme ad amici e altri giocatori.

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