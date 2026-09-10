Prenota Nintendo Switch Sports Resort direttamente su Amazon: poco più di un mese all'uscita

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Nintendo Switch Sports Resort al prezzo finale d'acquisto di 59,99€. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Nintendo Switch Sports Resort porta su Nintendo Switch 2 una raccolta di attività sportive pensata per offrire un'esperienza immediata, accessibile e adatta a giocatori di ogni livello. Il titolo è ambientato sulla Isola di Wuhu, trasformata in un resort estivo dove cimentarsi in numerose discipline, alternando sport già conosciuti a nuove esperienze.