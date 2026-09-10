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Prenota Nintendo Switch Sports Resort direttamente su Amazon: poco più di un mese all'uscita

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Nintendo Switch Sports Resort.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/09/2026
Nintendo Switch Sports Resort

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Nintendo Switch Sports Resort al prezzo finale d'acquisto di 59,99€. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Nintendo Switch Sports Resort porta su Nintendo Switch 2 una raccolta di attività sportive pensata per offrire un'esperienza immediata, accessibile e adatta a giocatori di ogni livello. Il titolo è ambientato sulla Isola di Wuhu, trasformata in un resort estivo dove cimentarsi in numerose discipline, alternando sport già conosciuti a nuove esperienze.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco propone 12 attività sportive, combinando alcuni dei classici più apprezzati della serie con nuove discipline. Tra gli sport iconici troviamo tennis, bowling, golf, basket e pallavolo, che permettono di affrontare sfide differenti e di sfruttare i controlli di movimento per rendere le partite ancora più coinvolgenti.

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A queste attività si aggiungono nuove esperienze pensate per ampliare la varietà del gameplay. Tra le nuove discipline figurano infatti skateboard, jet ski e idrovolante, offrendo ulteriori possibilità per divertirsi all'interno dell'ambientazione dell'Isola di Wuhu. I Joy-Con 2 permettono di utilizzare controlli di movimento intuitivi, rendendo le diverse attività semplici da comprendere e immediate da giocare.

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