Holy Horror Mansion ha un periodo d'uscita confermato con un trailer da Level-5

In occasione dell'evento Vision di Level-5 è tornato a farsi vedere anche Holy Horror Mansion, il particolare gioco action adventure che ha ora un periodo di uscita annunciato con il nuovo trailer pubblicato per l'occasione.
Il gioco è previsto arrivare nel 2027 su PC, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, dunque la platea di piattaforme si estende oltre le console Nintendo, con il titolo che sarà anche presente in forma giocabile in occasione del Tokyo Game Show, dal 17 al 21 settembre.
Si tratta di un bizzarro action adventure ad ambientazione sovrannaturale, che in un certo senso rappresenta una diversa visione del mondo degli spiriti da parte di Level-5 rispetto alla serie Yo-Kai Watch.
Una fotocamera in grado di animare gli oggetti
La storia di Holy Horror Mansion viene descritta come "una toccante storia horror su una misteriosa famiglia", nella quale un giovane protagonista ritrova una strana fotocamera a casa della nonna, incontra un fantasma e si ritrova coinvolto in un'avventura incredibile.
La fotocamera del ragazzo è infatti in grado di animare qualsiasi soggetto fotografi facendolo diventare uno spirito Mononoke, cosa che si traduce in un gran caos.
Come dimostrato dal CEO di Level-5, Akihiro Hino, nel corso della presentazione, "è possibile interagire con quasi qualsiasi cosa": basta puntare la fotocamera su un qualsiasi elemento dello scenario e questo può diventare un spiritello, dotato di un aspetto che ricorda l'oggetto in questione e caratteristiche proprie.
Con questo potere, il protagonista entra in contatto con la vita di diversi personaggi, cercando di aiutarli a risolvere diversi problemi attraverso l'uso della fotocamera "spiritica", in grado di far emergere i fantasmi e aprire accessi a ulteriori avventure e dungeon.
Dopo l'annuncio avvenuto nel settembre del 2024, Holy Horror Mansion si era mostrato anche con un trailer pieno di fotografie lo scorso aprile, fino ad arrivare alla presentazione di oggi.