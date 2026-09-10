WhatsApp completa il redesign Liquid Glass su iPhone: cosa cambia nelle chat

Il debutto di Liquid Glass su WhatsApp per iOS è iniziato ormai da un po': Meta ha cominciato dalle parti più visibili dell'app, come la barra delle schede e la lista delle conversazioni. La distribuzione è stata però graduale, permettendo a WhatsApp di verificare il comportamento della nuova interfaccia prima di estenderla a un numero maggiore di utenti.

Liquid Glass cambia anche la schermata delle conversazioni

Uno degli interventi più evidenti riguarda la barra utilizzata per scrivere i messaggi. L'elemento ora appare sospeso sopra la conversazione, con un effetto traslucido che lascia intravedere ciò che si trova sotto. Lo stesso trattamento è stato applicato al pulsante per raggiungere rapidamente l'ultimo messaggio, avvicinando ulteriormente l'aspetto della chat a quello già adottato da iMessage.

L'interfaccia Liquid Glass nelle conversazioni iOS

Anche la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo diventa trasparente. Su iOS 26 consente di intravedere sfondo e contenuti della conversazione attraverso un effetto sfumato, mentre iOS 27 introdurrà un livello uniforme automatico quando il contenuto scorre sotto la barra. WhatsApp manterrà comunque la compatibilità con Liquid Glass.

Il redesign coinvolge inoltre il menu contestuale dei messaggi e il pannello delle reazioni. Tenendo premuto un messaggio, entrambi adottano lo stesso effetto traslucido delle altre componenti, mostrando direttamente la conversazione sullo sfondo invece del precedente effetto sfocato. L'aspetto si adatta inoltre alle modalità chiara e scura.

WhatsApp è intervenuta anche sulle singole bolle della conversazione, che ora hanno angoli più arrotondati e un aspetto meno rigido. Un'altra modifica riguarda i contenuti multimediali: foto, video e GIF non presentano più il tradizionale bordo, apparendo direttamente integrati nella conversazione.

La distribuzione della nuova interfaccia è ancora progressiva. Anche dopo aver installato l'ultima versione, alcuni utenti potrebbero quindi continuare a vedere parti del vecchio design. WhatsApp dovrebbe estendere gradualmente Liquid Glass a un numero maggiore di account.

La tempistica, tra l'altro, non è casuale: iOS 27 è atteso per il 14 settembre e porterà ulteriori interventi sul linguaggio grafico introdotto da Apple. WhatsApp sembra quindi voler completare il passaggio prima del nuovo sistema operativo, preparando l'app a un'interfaccia più uniforme con quella del resto dell'ecosistema iPhone.