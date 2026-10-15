Pronti a sfrecciare tra le strade del Sol Levante? Prenota la tua copia PS5 di Forza Horizon 6 su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di una copia PS5 di Forza Horizon 6 al prezzo totale e finale di 69,99€. Il gioco uscirà il 26 gennaio 2027. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Forza Horizon 6 porta i giocatori alla scoperta del Giappone, attraverso la mappa più grande mai realizzata per la serie Horizon. Il mondo di gioco propone paesaggi spettacolari, numerosi biomi e una notevole verticalità, offrendo tante esperienze di guida differenti. Sarà possibile esplorare i sobborghi e le celebri strade del centro di Tokyo, oppure sfrecciare tra porti e quartieri industriali.