Pronti a sfrecciare tra le strade del Sol Levante? Prenota la tua copia PS5 di Forza Horizon 6 su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di una copia PS5 di Forza Horizon 6 al prezzo totale e finale di 69,99€. Il gioco uscirà il 26 gennaio 2027. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Forza Horizon 6 porta i giocatori alla scoperta del Giappone, attraverso la mappa più grande mai realizzata per la serie Horizon. Il mondo di gioco propone paesaggi spettacolari, numerosi biomi e una notevole verticalità, offrendo tante esperienze di guida differenti. Sarà possibile esplorare i sobborghi e le celebri strade del centro di Tokyo, oppure sfrecciare tra porti e quartieri industriali.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il parco auto comprende oltre 550 vetture reali, personalizzabili attraverso nuovi kit carrozzeria e Forza Aero. Tra le possibilità disponibili figurano anche la creazione di livree sui finestrini e animazioni dello sterzo aggiornate, per rendere ogni veicolo ancora più personale.
I giocatori potranno inoltre costruire la propria Tenuta e acquistare nuove case, dotate di garage completamente personalizzabili. L'esperienza comprende diverse attività da affrontare in compagnia degli amici.
Sarà possibile sfidarsi nei circuiti Time Attack, partecipare ai raduni dedicati alle gare di accelerazione e mostrare le proprie vetture personalizzate durante gli autoraduni organizzati in varie località del Giappone.
Non mancheranno le modalità multiplayer di Horizon, arricchite dai nuovi campionati Spec Racing. La creatività avrà un ruolo importante anche nella costruzione delle attività di gioco. Grazie a Horizon CoLab, i giocatori potranno creare eventi personalizzati. Qui la nostra recensione del gioco.