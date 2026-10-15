iPhone Duo, riparare lo schermo pieghevole può costare una fortuna

Acquistare uno smartphone pieghevole richiede un investimento importante, ma è soprattutto il costo delle riparazioni a poter riservare brutte sorprese. Apple ha reso note le tariffe per intervenire sul suo primo pieghevole, iPhone Duo, e le cifre pubblicate mostrano quanto possa essere oneroso danneggiare il dispositivo.

Conviene fare Apple Care?

Le tariffe pubblicate da Apple mostrano quanto possa essere costoso intervenire sul dispositivo in caso di cadute o guasti. La riparazione dello schermo interno è la voce più onerosa tra quelle specifiche, con un costo di 1.149 euro. Per lo schermo esterno sono invece richiesti 489 euro, mentre la sostituzione combinata dello schermo esterno e del vetro posteriore arriva a 629 euro.

Ecco il listino completo degli interventi riportati nella pagina italiana di assistenza

La voce dedicata allo strato di copertura che vedete nel listino riguarda la protezione superficiale del display interno e non la sostituzione del pannello stesso. Il costo è quindi decisamente inferiore rispetto a quello previsto per un danno che coinvolge lo schermo pieghevole: spesso, però, la sua sostituzione tempestiva può evitare danni peggiori, come abbiamo notato con un vecchio Samsung Galaxy Z Flip5.

Per limitare il rischio di dover affrontare una riparazione particolarmente costosa, Apple propone anche AppleCare+. In Italia la copertura per iPhone Duo costa 359 euro per due anni oppure 17,99 euro al mese. È disponibile anche una formula con copertura per furto e smarrimento, proposta a 429 euro per due anni o 20,99 euro al mese.

Con AppleCare+, le condizioni italiane prevedono una franchigia di 29 euro per i danni accidentali che interessano esclusivamente lo schermo e di 99 euro per gli altri danni accidentali, secondo le condizioni applicabili al caso specifico. La copertura comporta quindi una spesa aggiuntiva, ma può fare una differenza considerevole quando si tratta di riparare un dispositivo dal costo elevato.

Voi che cosa ne pensate? Farete l'assicurazione acquistando iPhone Duo o pensate di lasciar perdere del tutto questo tipo di dispositivi? Fateci sapere la vostra nei commenti qua sotto.