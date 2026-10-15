Riot Games annuncia già la prossima chiusura di League of Legends Classic, tre mesi dopo il lancio

Riot ha deciso di chiudere il supporto a gennaio 2027 , dunque il gioco non riceverà più aggiornamenti e non sarà considerato un titolo attivo, ma potrebbe tornare prossimamente come evento a tempo limitato, forse in maniera periodica.

League of Legends Classic è stato confermato lo scorso giugno, con il lancio avvenuto il mese successivo, ovvero a luglio: si tratta di una rivisitazione in stile classico del gioco, costruita seguendo un po' il trend dei titoli online dotati di una notevole storia pregressa, come World of Warcraft e simili.

A solo tre mesi di distanza da lancio è già stata annunciata la prossima chiusura di League of Legends Classic , la versione vecchio stile del MOBA di Riot Games che, evidentemente, non è andata proprio per il verso giusto, con la compagnia decisa a concluderne il supporto , forse con l'idea di farla tornare periodicamente come evento a tempo.

Un addio che potrebbe essere un arrivederci

"Abbiamo visto molti giocatori divertirsi a rivivere i vecchi tempi con la modalità Classic", ha scritto il team in un messaggio sul blog ufficiale che annuncia la chiusura degli aggiornamenti e spiega la decisione presa: "A questo punto, però, la maggior parte di loro è tornata ad altre parti di League". [embed yt= OX7nKBFNkD0]Sembra dunque che, nonostante un buon riscontro iniziale, League of Legends Classic non abbia saputo mantenere alta l'attenzione per un tempo più lungo.

"Pertanto, la modalità Classic sarà disponibile per il resto della Stagione 3 e concluderà poi la sua attuale edizione a gennaio 2027. A quel punto la metteremo da parte, per ora, con l'obiettivo di riproporla, probabilmente come modalità evento con modifiche e aggiunte".

L'idea dunque è di non accantonare del tutto l'iniziativa ma di modificarla, scalandone la dimensione fino a farla diventare una modalità da proporre periodicamente accanto al gioco principale.

"In futuro condivideremo ulteriori informazioni su ciò che abbiamo imparato da questa esperienza. Ciò include gli aspetti in cui riteniamo di aver azzeccato Classic, quelli in cui avremmo potuto essere più 'classici' e quelli in cui l'aver seguito troppo da vicino il passato potrebbe aver limitato l'esperienza di gioco. Continuate a farci sapere cosa vi piace e cosa non vi piace di Classic".

I giocatori che hanno acquistato microtransazioni cosmetiche per League of Legends Classic potranno ricevere un rimborso in Riot Points, la valuta del gioco che può essere usata anche sulla versione standard.

I prossimi aggiornamenti previsti per la Stagione 3 continueranno comunque ad arrivare, compresi i campioni Volibear, Urgot e Udyr, e il gioco rimarrà operativo regolarmente fino a gennaio, poi però il supporto verrà interrotto, in attesa di capire quali siano i piani di Riot per il futuro di Classic.

Non molto tempo fa, Riot Games ha deciso di bloccare lo sviluppo anche di 2XKO, il picchiaduro incentrato sul mondo di League of Legends, altro progetto parallelo che evidentemente non ha raggiunto i risultati sperati inizialmente dal team.