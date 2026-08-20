Riot blocca lo sviluppo di 2XKO, per mancanza di giocatori

La società ha spiegato di aver monitorato attentamente l'andamento del gioco negli ultimi mesi, arrivando alla conclusione che la situazione non offrisse prospettive. "Abbiamo visto molti di voi provare il gioco e c'è un'incredibile community che gioca ogni giorno, ma non abbiamo visto un numero sufficiente di giocatori rimanere con il gioco per arrivare a un percorso sostenibile ", ha dichiarato Riot.

Riot Games ha annunciato la fine dello sviluppo attivo di 2XKO , il picchiaduro free-to-play ispirato a League of Legends che, nonostante una community ancora attiva, non è riuscito a mantenere un numero di giocatori sufficiente per sostenere ulteriori investimenti nel lungo periodo.

Non ha trovato il suo pubblico

Il progetto era nato con l'obiettivo di rivolgersi sia agli appassionati di picchiaduro che cercavano una nuova esperienza, sia ai giocatori meno esperti che considerano il genere particolarmente difficile da approcciare. Riot sostiene di aver raccolto alcuni segnali positivi, seppure "su piccola scala", ma questi risultati non sono stati sufficienti a compensare le difficoltà del gioco.

I problemi erano emersi già al momento del lancio, avvenuto nel gennaio 2026, quando Riot aveva effettuato un taglio di circa 80 posti di lavoro immediatamente dopo l'uscita. Nei mesi successivi il team ha continuato a introdurre aggiornamenti e nuovi contenuti, ma il coinvolgimento del pubblico è rimasto sostanzialmente stabile.

La decisione è stata motivata soprattutto economicamente. Riot ha spiegato che "2XKO ci costa sostanzialmente più di quanto riesca a generare" e che, nonostante gli aggiornamenti più consistenti, il livello di partecipazione è rimasto relativamente invariato.

Lo studio ha quindi escluso l'ipotesi di proseguire per un altro anno nella speranza che la situazione possa cambiare. "Tentare un altro anno sperando di trovare una strada sarebbe stata una scelta irresponsabile nei confronti dei giocatori e del team di sviluppo", ha spiegato Riot, aggiungendo che avrebbe continuato a sviluppare attivamente il gioco se avesse intravisto una prospettiva concreta per il suo futuro.

Il supporto non terminerà comunque immediatamente. Il 20 agosto, Riot ha annunciato che tutti gli acquisti effettuati fino a questa data verranno rimborsati nelle prossime settimane. L'8 settembre arriverà inoltre un aggiornamento che renderà disponibili gratuitamente tutti i campioni per l'intera base di giocatori. Nello stesso giorno sarà introdotto un bundle conclusivo da 40 dollari contenente tutti gli oggetti cosmetici pubblicati fino a quel momento.

L'aggiornamento di settembre aggiungerà anche Lux, personaggio annunciato durante EVO 2026. L'ultimo campione previsto sarà invece Samira, che arriverà con l'aggiornamento di ottobre, destinato a diventare l'ultimo grande aggiornamento di contenuti di 2XKO.

Dopo la conclusione dello sviluppo, il gioco rimarrà comunque giocabile sia online sia offline per il prossimo futuro. Riot ha infine spiegato di voler utilizzare l'esperienza maturata con 2XKO per tornare a esplorare nuovi generi e nuove modalità per mettere in contatto i giocatori.

"Per ora, siamo concentrati sul lasciare 2X in un'ottima condizione. Poi torneremo nel laboratorio di ricerca e sviluppo, dove ci prenderemo il tempo necessario per imparare e capire come tornare più forti con il prossimo tentativo in un altro genere", conclude la società.