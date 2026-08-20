Per la serie Trails in the Sky, GungHo non userà l'IA per la localizzazione: "Questo livello di dettaglio richiede ancora il giudizio umano"

In un'intervista con Level Up, il CEO Fumiaki Shiraishi e il producer Matthias Pergams hanno spiegato che GungHo non utilizza l'IA per le traduzioni e, al momento, non ha intenzione di farlo. La localizzazione dei giochi viene quindi affidata a traduttori umani per l'intero processo.

Tanto testo

Tra le motivazioni indicate dalla società c'è anche l'aspettativa del pubblico nei confronti di un lavoro realizzato da persone, ma soprattutto la necessità di mantenere una forte coerenza narrativa all'interno di una serie particolarmente articolata. L'universo di Trails si è sviluppato attraverso numerosi capitoli, con una grande quantità di personaggi, terminologia ricorrente e dettagli narrativi che devono rimanere coerenti nel tempo.

Secondo GungHo, "quel livello di dettaglio richiede ancora il giudizio umano". L'obiettivo è fare in modo che "ogni personaggio parli esattamente come dovrebbe, che la terminologia rimanga coerente e che tutti quei piccoli dettagli vengano mantenuti da un gioco all'altro". È proprio per questo che l'azienda considera fondamentale conservare quello che definisce il "tocco umano" nella localizzazione.

La posizione di GungHo è interessante anche alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate nel 2024 da Toshihiro Kondo, CEO di Nihon Falcom. In quell'occasione Kondo aveva aperto alla possibilità di utilizzare l'IA nelle fasi iniziali della localizzazione, con l'obiettivo di rendere più efficiente la distribuzione internazionale dei giochi. Il dirigente aveva però riconosciuto che, anche in presenza di una traduzione automatizzata, sarebbero rimasti necessari interventi umani di revisione e modifica.

Per i remake di Trails in the Sky, almeno per ora, questa soluzione non è stata adottata. Il primo capitolo, Trails in the Sky 1st Chapter, è arrivato sul mercato internazionale senza ricorrere all'IA per la localizzazione, mentre anche 2nd Chapter seguirà lo stesso approccio.

GungHo ha inoltre spiegato come sia stato possibile arrivare a una pubblicazione simultanea a livello mondiale. Il fatto che il remake non richiedesse la scrittura di uno scenario completamente nuovo ha permesso a Nihon Falcom di lavorare contemporaneamente alle versioni giapponese e internazionale. I contatti con GungHo per la localizzazione erano infatti già iniziati quando il progetto del remake aveva preso il via.

Trails in the Sky 2nd Chapter è previsto per il 17 settembre su PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5.