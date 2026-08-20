L'ultimo aggiornamento di sicurezza di Windows 11 causa problemi ai videogiochi

L'aggiornamento di sicurezza di agosto per Windows 11 sembra aver introdotto una serie di problemi inattesi su alcuni PC. Il pacchetto KB5121003, distribuito obbligatoriamente da Microsoft l'11 agosto, corregge oltre 400 vulnerabilità e rappresenta il principale aggiornamento di sicurezza del mese, ma diversi utenti hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti dopo la sua installazione.
Tra i problemi riportati figurano crash dei videogiochi, errori durante l'accesso, glitch nella visualizzazione e arresti anomali del sistema. La situazione appare particolarmente evidente in ambito videoludico, con numerose segnalazioni di titoli che si chiudono improvvisamente dopo l'installazione della patch.
Update dannoso?
Ad essere colpiti in modo particolare sono ARC Raiders e The Finals, entrambi sviluppati da Embark Games. Secondo le prime indicazioni, l'aggiornamento potrebbe aver compromesso la compatibilità con uno specifico driver. Embark sta lavorando a una soluzione, ma non ha ancora fornito una tempistica precisa per la disponibilità della correzione.
Nel frattempo, lo studio ha indicato agli utenti una procedura temporanea che prevede l'utilizzo del Prompt dei comandi di Windows per disabilitare il driver che causa problemi. Un'altra possibilità consiste nel disinstallare completamente KB5121003 dalla cronologia degli aggiornamenti di Windows. Quest'ultima soluzione presenta però un evidente inconveniente: rimuovendo la patch, il sistema torna potenzialmente esposto alle oltre 400 vulnerabilità che l'aggiornamento era stato distribuito per correggere.
Microsoft ha riconosciuto il problema e ha avviato un'indagine, senza tuttavia comunicare al momento un piano di intervento definitivo. L'azienda invita gli utenti che stanno riscontrando anomalie a segnalarle attraverso il Feedback Hub, così da raccogliere ulteriori informazioni utili all'individuazione della causa.
La situazione resta quindi in fase di accertamento: per chi utilizza il PC principalmente per giocare, il consiglio più prudente è evitare di rimuovere autonomamente un aggiornamento di sicurezza così importante, salvo necessità, e attendere indicazioni ufficiali o soluzioni specifiche per il proprio gioco e la propria configurazione.