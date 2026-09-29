Microsoft spiega perché AMD è scomparsa dai PC Surface

La scelta risale al 2021, quando il Surface Laptop 5 abbandonò le configurazioni AMD introdotte con il Surface Laptop 3. Da allora l'azienda non ha più proposto processori Ryzen nei propri computer , senza fornire una spiegazione precisa. Ora Microsoft ha chiarito almeno in parte il motivo.

Nel catalogo Surface del 2026 trovano spazio processori di Intel e Qualcomm, mentre Microsoft si prepara ad aggiungere anche soluzioni NVIDIA. Manca invece AMD, nonostante il produttore di chip abbia già collaborato con Microsoft per due generazioni della gamma Surface Laptop.

Surface e AMD: Microsoft punta su un catalogo limitato

In un'intervista a Windows Central, Brett Ostrum, Corporate Vice President della divisione Surface, ha spiegato che Microsoft continua ad apprezzare la collaborazione con AMD, ma deve fare una selezione molto attenta dei componenti da utilizzare nei propri dispositivi. Il dirigente ha attribuito l'assenza dei processori AMD soprattutto alle dimensioni limitate del catalogo Surface.

Brett Ostrum, Corporate Vice President della divisione Surface

La spiegazione arriva dopo una storia relativamente breve per AMD nella gamma. Il Surface Laptop 3 del 2019 fu il primo modello disponibile sia con processori Intel sia con soluzioni AMD. La stessa impostazione venne mantenuta con il Surface Laptop 4, dopodiché Microsoft scelse di interrompere la collaborazione per i PC Surface.

La decisione appare particolare considerando che Microsoft continua a lavorare strettamente con AMD in altri settori. L'azienda utilizza infatti chip AMD nelle console Xbox attualmente prodotte e ha scelto ancora una volta il produttore per la prossima generazione della console. Nel 2025 erano inoltre emerse indiscrezioni su un possibile Surface equipaggiato con un chip AMD basato su architettura Arm, identificato con il nome in codice Sound Wave. Il processore avrebbe dovuto arrivare sul mercato nel 2026, ma finora non sono emersi prodotti ufficiali che lo utilizzino.

Non è quindi chiaro se il progetto sia stato cancellato, rinviato oppure semplicemente destinato a una fase successiva. Anche le caratteristiche ipotizzate per Sound Wave non permettono di stabilire quale posizione potrebbe occupare all'interno dell'attuale gamma Surface. Per il momento, la spiegazione ufficiale resta quella fornita da Ostrum: Microsoft dispone di un portafoglio Surface relativamente ristretto e deve scegliere quali piattaforme hardware utilizzare. AMD rimane quindi fuori dalla gamma di PC, almeno per ora, nonostante la collaborazione continui su altri prodotti dell'ecosistema Microsoft.