Pokémon Argento e Oro torneranno in qualche formato? Un post di Nintendo fa sognare i fan

Non stupisce quindi che nel momento nel quale Nintendo of America ha fatto un riferimento a tali titoli, alcuni abbiano iniziato a sperare che serva per suggerire che Argento e Oro torneranno.

Pokémon Oro e Argento sono per certo tra i capitoli della serie più amati, soprattutto dai fan che hanno iniziato a giocare sin dalla prima generazione. La seconda generazione ha evoluto in modo netto la precedente in molti modi, introducendo anche meccaniche divenute centrali (come il ciclo notte/giorno, nuovi tipi di Pokémon e l'accoppiamento dei Pokémon).

Il riferimento a Pokémon Oro e Argento

Come potete vedere nel post qui sotto, Nintendo of America ha pubblicato una immagine di Pokémon Pokopia che ricrea però una sequenza delle fasi iniziali di Pokémon Argento e Oro, ovvero quando troviamo il nostro rivale fuori dal laboratorio del professore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Inoltre, il testo del tweet recita: "Fatti nuovi amici, ma tieniti quelli vecchi. Uno è d'argento, l'altro è d'oro". Il post non prova nemmeno a nascondere il riferimento, come potete vedere.

Le teorie legate a questo tweet sono varie. Una possibilità, la più semplice e credibile, è che una nuova espansione di Pokémon Pokopia si baserà su Johto (la regione di Argento e Oro). Ricordiamo che il gioco base è fondato su Kanto (regione della prima generazione).

Altri però sperano che sia qualcosa di più grosso, come nuovi titoli basati su Argento e Oro, come dei remake in stile Let's Go o in stile Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. In alternativa, Argento e Oro potrebbero arrivare nella versione remake (Cuore d'oro e Anima d'argento) su Nintendo Switch, come successo con Rosso Fuoco e Verde foglia.

La verità, però, è che potrebbe essere un semplice post social media per i giocatori nostalgici, senza alcun riferimento di sorta. Segnaliamo infine che GCC Pokémon Pocket ha svelato l'espansione I Loschi Piani del Team Rocket.