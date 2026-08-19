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Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia in offerta su AliExpress: da magazzino italiano con spedizione veloce

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo interessante su Nintendo Switch 2 con Pokémon Pokopia. Scopriamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/08/2026
Switch 2
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
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Su AliExpress, oggi, sono presenti e disponibili due promozioni interessanti su due versioni di Nintendo Switch 2: da una parte abbiamo la console che cala di prezzo di 45€ per un costo finale di 424,06€ grazie al codice MULTI45 (o ITAE45 / ITNS45); mentre dall'altra è disponibile la console con Pokémon Pokopia sempre con uno sconto di 45€ grazie all'applicazione del coupon MULTI45 (o ITAE45 / ITNS45) per un prezzo finale di 519€.

Entrambe le console vengono vendute da un magazzino italiano con spedizione veloce.

Ulteriori dettagli su Switch 2 e Pokémon Pokopia

Nintendo Switch 2 è la console ibrida di Nintendo, progettata per giocare sia in modalità portatile sia collegata al televisore. Offre un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1080p, supporto HDR e frequenza fino a 120 Hz. La console integra i nuovi Joy-Con 2 magnetici, maggiore potenza rispetto al modello precedente e supporta giochi fisici e digitali, oltre alla retrocompatibilità con numerosi titoli Switch.

Poke Mon Pokopia Media Preview Screenshot 10 It

Pokémon Pokopia è uno spin-off della serie Pokémon incentrato sulla simulazione di vita. Il protagonista è un Ditto umanoide personalizzabile, incaricato dal professor Tangrowth di riportare in vita un'isola. Costruendo strutture, facendo amicizia con i Pokémon e imparando nuove mosse, è possibile migliorare l'ambiente ed esplorare diversi biomi. Il gioco include 300 Pokémon. Per saperne di più ecco la nostra recensione.

Puoi entrare gratuitamente nella Squadra Cashback di Multiplayer.it tramite questo link, dal 3% al 9% e fino a 15€ al giorno.

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