Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia in offerta su AliExpress: da magazzino italiano con spedizione veloce

Su AliExpress, oggi, sono presenti e disponibili due promozioni interessanti su due versioni di Nintendo Switch 2: da una parte abbiamo la console che cala di prezzo di 45€ per un costo finale di 424,06€ grazie al codice MULTI45 (o ITAE45 / ITNS45); mentre dall'altra è disponibile la console con Pokémon Pokopia sempre con uno sconto di 45€ grazie all'applicazione del coupon MULTI45 (o ITAE45 / ITNS45) per un prezzo finale di 519€ .

Ulteriori dettagli su Switch 2 e Pokémon Pokopia

Nintendo Switch 2 è la console ibrida di Nintendo, progettata per giocare sia in modalità portatile sia collegata al televisore. Offre un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1080p, supporto HDR e frequenza fino a 120 Hz. La console integra i nuovi Joy-Con 2 magnetici, maggiore potenza rispetto al modello precedente e supporta giochi fisici e digitali, oltre alla retrocompatibilità con numerosi titoli Switch.

Pokémon Pokopia è uno spin-off della serie Pokémon incentrato sulla simulazione di vita. Il protagonista è un Ditto umanoide personalizzabile, incaricato dal professor Tangrowth di riportare in vita un'isola. Costruendo strutture, facendo amicizia con i Pokémon e imparando nuove mosse, è possibile migliorare l'ambiente ed esplorare diversi biomi. Il gioco include 300 Pokémon. Per saperne di più ecco la nostra recensione.

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