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I preordini di Phantom Blade Zero stanno superando di molto le aspettative

I preordini di Phantom Blade Zero superano le aspettative, mentre il team rivela nuovi dettagli sul ruolo di Donnie Yen, coinvolto a fondo nella produzione e nella creazione del potente boss segreto Mo Yuan.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/08/2026
Il protagonista di Phantom Balde Zero
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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Il game director di Phantom Blade Zero, Qiwei "Soulframe" Liang, ha pubblicato un messaggio di ringraziamento ai fan su Bilibili, rivelando che i preordini del gioco stanno andando ben oltre le aspettative dello studio.

Nel post, Liang ha anche parlato del ruolo di Donnie Yen (Ip Man, John Wick 4) nella produzione e nel gioco, lasciandosi andare anche a qualche piccola anticipazione.

Il ruolo di Donnie Yen nella produzione e nel gioco

Nel messaggio, Soulframe scrive: "I preorder di Phantom Blade Zero sono attivi da cinque giorni e i risultati hanno superato di gran lunga le aspettative. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti gli amici che supportano Phantom Blade Zero! È un voto di fiducia che i giocatori hanno riposto in noi, e faremo del nostro meglio per offrire a tutti un prodotto di altissima qualità".

Interessante notare che il messaggio è stato pubblicato prima dello State of Play dedicato a Phantom Blade Zero, che supponiamo potrebbe aver attirato ulteriore attenzione. A questo proposito, per il game director l'annuncio della collaborazione con l'attore Donnie Yen sta suscitando particolare interesse sui social, supponiamo soprattutto in madrepatria.

Per chi non lo sapesse, Donnie Yen è coinvolto nel progetto sia come consulente creativo che come attore interprete del personaggio Mo Yuan, il padre del protagonista Soul e anche "un potente boss segreto". A questo proposito, Soulframe ha aggiunto che per affrontarlo "i giocatori dovranno affrontare una serie di esplorazioni e fare diversi tentativi prima che decida di mostrarsi".

Phantom Blade Zero ha subito conquistato la classifica Steam Phantom Blade Zero ha subito conquistato la classifica Steam

Ha aggiunto anche che la "collaborazione non è l'ennesimo caso di "una celebrità che presta il volto a un videogioco per motivi commerciali", con l'attore che ha contribuito direttamente alla produzione, dal motion capture al doppiaggio inglese, fino alla supervisione creativa e alla coreografia delle scene di combattimento. Yen ha inoltre coinvolto altri professionisti per migliorare la qualità del progetto.

Vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su PS5 e PC.

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