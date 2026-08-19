I preordini di Phantom Blade Zero stanno superando di molto le aspettative

Nel post, Liang ha anche parlato del ruolo di Donnie Yen (Ip Man, John Wick 4) nella produzione e nel gioco, lasciandosi andare anche a qualche piccola anticipazione.

Il game director di Phantom Blade Zero , Qiwei "Soulframe" Liang, ha pubblicato un messaggio di ringraziamento ai fan su Bilibili, rivelando che i preordini del gioco stanno andando ben oltre le aspettative dello studio .

Il ruolo di Donnie Yen nella produzione e nel gioco

Nel messaggio, Soulframe scrive: "I preorder di Phantom Blade Zero sono attivi da cinque giorni e i risultati hanno superato di gran lunga le aspettative. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti gli amici che supportano Phantom Blade Zero! È un voto di fiducia che i giocatori hanno riposto in noi, e faremo del nostro meglio per offrire a tutti un prodotto di altissima qualità".

Interessante notare che il messaggio è stato pubblicato prima dello State of Play dedicato a Phantom Blade Zero, che supponiamo potrebbe aver attirato ulteriore attenzione. A questo proposito, per il game director l'annuncio della collaborazione con l'attore Donnie Yen sta suscitando particolare interesse sui social, supponiamo soprattutto in madrepatria.

Per chi non lo sapesse, Donnie Yen è coinvolto nel progetto sia come consulente creativo che come attore interprete del personaggio Mo Yuan, il padre del protagonista Soul e anche "un potente boss segreto". A questo proposito, Soulframe ha aggiunto che per affrontarlo "i giocatori dovranno affrontare una serie di esplorazioni e fare diversi tentativi prima che decida di mostrarsi".

Ha aggiunto anche che la "collaborazione non è l'ennesimo caso di "una celebrità che presta il volto a un videogioco per motivi commerciali", con l'attore che ha contribuito direttamente alla produzione, dal motion capture al doppiaggio inglese, fino alla supervisione creativa e alla coreografia delle scene di combattimento. Yen ha inoltre coinvolto altri professionisti per migliorare la qualità del progetto.

Vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su PS5 e PC.