Pokémon Pokopia si espande con l'Isola Nebula di PokémonXP: ecco il codice per visitarla

In occasione dell'evento PokémonXP e dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 anche Pokémon Pokopia ha ricevuto un'espansione a tema, con l'arrivo dell'Isola Nebula dedicata disponibile proprio in queste ore attraverso un codice speciale.
Le Isole Nebula di Pokémon Pokopia sono aree che gli utenti possono creare e mettere in condivisione come una sorta di spazio virtuale da visitare e un'area speciale dedicata agli eventi di questi giorni sui Pokémon è stata creata e messa a disposizione direttamente da The Pokémon Company.
L'Isola Nebula in questione consente d esplorare una nuova zona che ha vari riferimenti agli eventi in corso, come il palco dedicato ai Campionati Mondiali di Pokémon 2026 e altre caratteristiche molto interessanti per i fan.
Munitevi di visore misterioso e usate questo codice
Per visitare un'Isola Nebula è necessario acquistare in-game, al costo di 100 Monete Life, il Visore misterioso dal PC del Centro Pokémon, unostrumento che si sblocca una volta raggiunto il livello 3 di Vivibilità generale.
Una volta indossato il Visore misterioso è necessario inserire un indirizzo corrispondente all'Isola visitabile, ovvero un codice specifico che identifica l'Isola Nebula in questione.
In questo caso, il codice riferito da The Pokémon Company è il seguente:
- JW7MXKP2
Anche in questa Isola Nebula, come da tradizione, sarà possibile apportare modifiche ma queste non saranno permanenti, inoltre non sarà possibile portare con noi dei Pokémon.
Per poter accedere alle Isole Nebula, inoltre, è richiesta l'iscrizione a Nintendo Switch Online.
Tra le altre novità di questi giorni abbiamo visto il Fitbit Air a tema Pokémon Sleep e il fatto che GCC Pokémon Pocket presto accoglierà le prime carte con il doppio Tipo.