Pokémon Pokopia si espande con l'Isola Nebula di PokémonXP: ecco il codice per visitarla

In occasione dell'evento PokémonXP e dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 anche Pokémon Pokopia ha ricevuto un'espansione a tema, con l'arrivo dell'Isola Nebula dedicata disponibile proprio in queste ore attraverso un codice speciale.

Le Isole Nebula di Pokémon Pokopia sono aree che gli utenti possono creare e mettere in condivisione come una sorta di spazio virtuale da visitare e un'area speciale dedicata agli eventi di questi giorni sui Pokémon è stata creata e messa a disposizione direttamente da The Pokémon Company.

L'Isola Nebula in questione consente d esplorare una nuova zona che ha vari riferimenti agli eventi in corso, come il palco dedicato ai Campionati Mondiali di Pokémon 2026 e altre caratteristiche molto interessanti per i fan.