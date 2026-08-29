0

GCC Pokémon Pocket presto accoglierà le prime carte con il doppio Tipo

GCC Pokémon Pocket si prepara a un autunno di novità: dal debutto delle carte con doppio Tipo alle nuove ex dedicate agli starter.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/08/2026
Mega Mewtwo X

In occasione del Pokémon XP, il team di GCC Pokémon Pocket ha mostrato un primo assaggio delle novità in arrivo a ottobre tramite un breve teaser trailer.

Il video anticipa una delle aggiunte più significative mai introdotte nel gioco: i Pokémon con il doppio Tipo. La prima carta rivelata è Mega Mewtwo X-ex, che combina il tipo Psico con il tipo Lotta, aprendo la strada a nuove possibilità strategiche e a un potenziale rimescolamento del meta.

Arrivano anche Fuecoco ex e Piplup ex

Il trailer ha inoltre svelato l'arrivo delle carte ex dedicate ai Pokémon iniziali. I primi due a debuttare saranno Piplup ex e Fuecoco ex, rispettivamente lo starter Acqua della quarta generazione e quello Fuoco dei più recenti Pokémon Scarlatto e Violetto.

GCC Pokémon Pocket svela l'espansione I Loschi Piani del Team Rocket GCC Pokémon Pocket svela l'espansione I Loschi Piani del Team Rocket

Come anticipato, le nuove carte sono previste per ottobre e segneranno l'introduzione di "una nuova serie di espansioni" per GCC Pokémon Pocket. L'impressione è che il gioco stia per entrare in una fase di rinnovamento importante, con l'introduzione sia di nuove carte che di meccaniche che potrebbero portare alla creazione di nuove strategie.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GCC Pokémon Pocket presto accoglierà le prime carte con il doppio Tipo