GCC Pokémon Pocket presto accoglierà le prime carte con il doppio Tipo

Il video anticipa una delle aggiunte più significative mai introdotte nel gioco: i Pokémon con il doppio Tipo . La prima carta rivelata è Mega Mewtwo X-ex , che combina il tipo Psico con il tipo Lotta, aprendo la strada a nuove possibilità strategiche e a un potenziale rimescolamento del meta.

Arrivano anche Fuecoco ex e Piplup ex

Il trailer ha inoltre svelato l'arrivo delle carte ex dedicate ai Pokémon iniziali. I primi due a debuttare saranno Piplup ex e Fuecoco ex, rispettivamente lo starter Acqua della quarta generazione e quello Fuoco dei più recenti Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come anticipato, le nuove carte sono previste per ottobre e segneranno l'introduzione di "una nuova serie di espansioni" per GCC Pokémon Pocket. L'impressione è che il gioco stia per entrare in una fase di rinnovamento importante, con l'introduzione sia di nuove carte che di meccaniche che potrebbero portare alla creazione di nuove strategie.