The Pokémon Company vuole puntare sulle integrazioni agli smart device

Ha spiegato che, dopo l'arrivo degli smartphone , hanno dovuto modificare leggermente il loro approccio agli accessori.

Durante il panel "Producing Pokémon: A Conversation with Mr. Ishihara" sul palco principale della PokémonXP, Tsunekazu Ishihara - presidente e CEO di The Pokémon Company - ha parlato di come Pokémon si sia evoluto insieme ai principali cambiamenti tecnologici del gaming portatile e della connettività wireless nel corso degli anni.

Le parole di Ishihara

"In passato, questi gadget o accessori da viaggio [come il Pokéwalker e il Pokémon GO Plus] erano un po' come delle fantastiche armi segrete che potevi tirare fuori dalla tasca e con cui fare qualcosa di davvero forte", ha detto Ishihara.

Fitbit Air a tema Pokémon Sleep

"Ma oggi stavo pensando che, guardando al futuro, forse una sfida per noi sarà capire come integrare maggiormente Pokémon con alcune delle tecnologie wearable, come smartwatch, smart glass o persino smart ring, per esempio."

"Spero davvero che Pokémon e le persone che lo guidano continuino a creare forme di gioco completamente nuove capaci di entusiasmare la gente. E anche che l'umanità, in generale, continui ad apprezzare sinceramente queste esperienze. E magari che ciò avvenga anche attraverso tre o quattro generazioni nel futuro", ha aggiunto Ishihara.

Ricordiamo infine che Game Freak dice che Pokémon Champions proteggerà le battaglie a turni, anche se la serie dovesse cambiare.