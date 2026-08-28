Fitbit Air a tema Pokémon Sleep: arriva l’edizione speciale dedicata al sonno

Il dispositivo nasce dalla collaborazione tra l'ecosistema Google Health, Fitbit Air e Pokémon Sleep e punta a rendere più coinvolgente il controllo delle proprie abitudini notturne. Oltre all'aspetto estetico, la novità riguarda soprattutto il modo in cui i dati raccolti durante il sonno vengono utilizzati all'interno dell'app.

Come funziona Fitbit Air con Pokémon Sleep

Dal punto di vista hardware, la Special Edition mantiene l'impostazione del Fitbit Air, con una struttura pensata per essere indossata anche durante la notte senza risultare particolarmente ingombrante. Il cinturino utilizza la colorazione Sleepy Blue e presenta una stampa raffigurante Pikachu addormentato, un richiamo diretto all'universo di Pokémon Sleep.

Un dettaglio della Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep

Il tracker registra durata e fasi del sonno, mentre l'app Google Health elabora i dati attraverso algoritmi dedicati. Le informazioni vengono poi utilizzate per fornire indicazioni sull'andamento del riposo e individuare eventuali variazioni nelle abitudini. Google Health Coach analizza invece i dati nel tempo, proponendo suggerimenti personalizzati. L'acquisto comprende inoltre tre mesi di prova di Google Health Premium, che permette di accedere agli strumenti e alle indicazioni aggiuntive del servizio.

La parte più particolare dell'iniziativa arriva però con Pokémon Sleep, visto che il tracker permette di monitorare il sonno all'interno dell'app senza tenere lo smartphone sotto il cuscino (una pratica invero poco salubre secondo gli esperti). Una volta collegato il Fitbit Air, i dati sul sonno vengono trasferiti a Pokémon Sleep tramite Health Connect su Android oppure Apple Health su iPhone. Anche i sonnellini durante il giorno possono contribuire all'esperienza di gioco.

Al risveglio, Pokémon con caratteristiche legate al tipo di sonno registrato compariranno attorno a Snorlax. I giocatori possono studiarne gli stili di riposo, completare il relativo catalogo e ottenere nuovi Pokémon da aggiungere alla propria squadra. Il sistema utilizza inoltre lo Sleep Score, calcolato sulla base della durata del sonno, per determinare la cosiddetta Drowsy Power.

Più alta sarà la Drowsy Power, maggiore sarà il numero di Pokémon che potranno comparire attorno a Snorlax, compresi alcuni stili di sonno più rari. Il risultato è un sistema che collega direttamente un comportamento reale, cioè dormire, alla progressione all'interno del gioco.

La Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep è disponibile in prevendita a 130 dollari sul Google Store statunitense e presso Target, mentre le spedizioni sono previste dal 15 settembre 2026. L'iniziativa arriva nell'anno del 30° anniversario di Pokémon, ma al momento non si hanno notizie di una possibile disponibilità in Europa.