Pikachu visita Apple Park: dopo l'addio Tim Cook si metterà a cercare Pokémon?

Manca ormai solo una settimana al ritiro di Tim Cook dal ruolo di CEO di Apple e al conseguente insediamento di John Ternus. A margine del periodo di transizione e affiancamento che ha coinvolto i due dirigenti negli ultimi mesi, Cook ha condiviso un aggiornamento sulle attività in corso ad Apple Park , rendendo noto un incontro con i rappresentanti del marchio Pokémon .

Pika pika

Per l'occasione, Cook ha presentato Ternus alla delegazione e alla mascotte del franchise, Pikachu. Il CEO uscente ha pubblicato sui propri canali social un breve video in cui si vede il celebre personaggio esplorare il campus di Cupertino, ballare sotto l'arco arcobaleno e raccogliere una mela dal frutteto aziendale.

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Ad accompagnare le immagini, un messaggio in cui Cook ha riassunto divertito gli obiettivi dell'incontro: "L'ordine del giorno di oggi all'Apple Park: presentare il team @Pokemon a John, parlare di videogiochi e chiedere gentilmente a Pikachu di stare fuori dal laghetto. Due obiettivi su tre sono stati raggiunti."

Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sulle ragioni commerciali della visita del team Pokémon presso il quartier generale di Apple. Non si tratta tuttavia del primo incontro tra Tim Cook e Pikachu: i due si erano già incrociati nel settembre del 2025 durante un viaggio del CEO in Giappone, in occasione della riapertura dell'Apple Store di Ginza a Tokyo.

Attualmente, l'ecosistema di piattaforme Apple ospita numerosi titoli legati al franchise, tra cui Pokémon GO, Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokémon UNITE e Pokémon Champions. L'incontro odierno sembra confermare l'interesse dell'azienda nel mantenere saldi i rapporti con i principali attori dell'industria videoludica mobile.