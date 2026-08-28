Samsung Odyssey 2027: dalla Gamescom arrivano monitor fino a 1.100 Hz

Tra le novità spiccano soprattutto i refresh rate raggiunti dai nuovi modelli. Odyssey OLED G9 può arrivare a 720 Hz riducendo la risoluzione, mentre Odyssey G6 porta il valore massimo fino a 1.100 Hz. I prezzi e le date di disponibilità dei nuovi monitor non sono ancora stati comunicati.

Samsung ha presentato a Gamescom 2026 la nuova gamma di monitor gaming Odyssey 2027 , con quattro modelli che puntano su esigenze molto diverse. La lineup comprende soluzioni OLED ad alta frequenza di aggiornamento, un nuovo formato curvo da 42 pollici e un monitor Fast IPS progettato per il gaming competitivo.

Tra OLED, Dual Mode e refresh rate estremi

Il modello più particolare è Odyssey OLED G9 G95SJ, un monitor da 49 pollici con pannello QD-OLED di quinta generazione, tecnologia Penta Tandem e risoluzione Dual QHD di 5.120 x 1.440 pixel. La frequenza arriva a 360 Hz, con un tempo di risposta GtG di 0,03 ms. Attraverso la modalità Dual Mode è però possibile passare a 2.560 x 720 pixel e raggiungere 720 Hz, privilegiando la velocità nei giochi competitivi.

La lineup Samsung Odyssey 2027 mostrata a Gamescom 2026

Il pannello utilizza inoltre una disposizione dei subpixel RGB Stripe, progettata per ridurre il color fringing e migliorare la leggibilità dei testi. Samsung dichiara una luminosità di picco fino a 1.300 nit su una finestra del 3% a risoluzione 4K. La struttura Penta Tandem a cinque strati dovrebbe inoltre migliorare l'efficienza e la durata rispetto alla generazione precedente.

Odyssey OLED G8 G80SJ adotta invece un pannello QD-OLED da 32 pollici con risoluzione UHD e refresh rate massimo di 360 Hz. Anche in questo caso la modalità di visualizzazione può cambiare in funzione del gioco: si parte da UHD a 360 Hz, passando per QHD a 520 Hz fino a FHD a 680 Hz. Sono presenti DisplayPort 2.1 UHBR20, due HDMI, USB-C con Power Delivery fino a 98 W, hub USB e KVM. Il monitor supporta inoltre AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC.

Con Odyssey OLED G7 G75SJ Samsung propone invece un OLED curvo da 42 pollici in formato 16:9, una combinazione che l'azienda presenta come prima nel settore dei monitor gaming OLED. Il pannello offre risoluzione 4K, curvatura 1000R, refresh rate di 165 Hz e tempo di risposta GtG di 0,03 ms. La superficie dello schermo è circa il 72% più ampia rispetto al precedente modello da 32 pollici.

La frequenza di aggiornamento più estrema appartiene però a Odyssey G6 G60H. Il monitor Fast IPS da 27 pollici raggiunge 1.100 Hz in HD e 600 Hz in QHD attraverso la modalità Dual Mode, con tempo di risposta di 1 ms. Si tratta di valori destinati soprattutto agli FPS competitivi, dove la priorità è ridurre il più possibile il ritardo nella visualizzazione dei movimenti. Una soluzione più veloce, ma con risoluzione inferiore, rispetto al nuovo LG da 1.000 Hz che costa un dollaro per ogni Hz di frequenza.

Samsung ha presentato la nuova gamma insieme alle evoluzioni di HDR10+ GAMING e del gaming 3D. L'azienda prevede di portare il supporto HDR10+ GAMING a oltre 20 giochi AAA entro la prima metà del 2027, mentre tra i titoli mostrati con Odyssey 3D figurano Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn. La disponibilità della nuova gamma e i relativi prezzi saranno comunicati successivamente, con Odyssey G6 previsto in uscita già nella seconda metà dell'anno in corso.