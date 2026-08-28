Il mouse da gaming Logitech G305 è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul mouse da gaming Logitech G305: l'offerta prevede uno sconto attivo del 44% per un costo totale e finale d'acquisto di 33,49€ (meno di 4€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il Logitech G305 è un mouse gaming wireless progettato per offrire prestazioni elevate, precisione e libertà di movimento, mantenendo al tempo stesso un design leggero e facilmente trasportabile. Il dispositivo integra il sensore ottico Gaming HERO, capace di raggiungere una sensibilità massima di 12.000 DPI.
Ulteriori dettagli sul mouse
Per la connessione viene utilizzata la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, sviluppata per assicurare una risposta rapida e affidabile durante le sessioni di gioco. La velocità di aggiornamento di 1 ms permette di ridurre al minimo il ritardo tra i movimenti del mouse e la loro riproduzione sullo schermo, caratteristica particolarmente utile nelle situazioni di gioco che richiedono precisione e reattività.
Uno dei punti di forza del G305 è anche l'autonomia. Con una singola batteria AA, il mouse può raggiungere fino a 250 ore di utilizzo continuo, evitando frequenti sostituzioni. Il design meccanico ottimizzato consente di contenere il peso a soli 99 grammi, favorendo una buona manovrabilità.