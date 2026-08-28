Il mouse da gaming Logitech G305 è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul mouse da gaming Logitech G305: l'offerta prevede uno sconto attivo del 44% per un costo totale e finale d'acquisto di 33,49€ (meno di 4€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il Logitech G305 è un mouse gaming wireless progettato per offrire prestazioni elevate, precisione e libertà di movimento, mantenendo al tempo stesso un design leggero e facilmente trasportabile. Il dispositivo integra il sensore ottico Gaming HERO, capace di raggiungere una sensibilità massima di 12.000 DPI.