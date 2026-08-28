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Il nuovo video di Stranger Than Heaven mostra la demo della Gamescom 2026

RGG Studio mostra l'intera demo di Stranger Than Heaven dalla Gamescom 2026, offrendo un assaggio del sistema di combattimento.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/08/2026
Uno scatto da Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
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Dalla Gamescom 2026 arrivano novità anche per Stranger Than Heaven. Sega e RGG Studio hanno pubblicato un nuovo e corposo video gameplay, visibile tramite il lettore sottostante, che mostra l'intera demo provabile dai visitatori della fiera di Colonia.

Il filmato presenta una versione dimostrativa della durata di 10-15 minuti, in cui è possibile affrontare combattimenti in tre sezioni differenti, ognuna ambientata in una differente epoca e città del Giappone: la Kokura del 1915, Kure nel 1929 e Osaka nel 1943. Un assaggio concreto della struttura multi‑temporale che caratterizza il progetto.

Stranger Than Heaven arriva su PC e console all'inizio del prossimo anno

Per chi non lo conoscesse, Stranger Than Heaven è la nuova IP action‑adventure firmata dagli autori della serie Like a Dragon / Yakuza. Il gioco è ambientato in cinque epoche diverse del Giappone moderno, coprendo un arco narrativo di cinquant'anni.

Al centro della storia troviamo Mako Daito, protagonista la cui vicenda personale si intreccia con gli eventi che hanno segnato la storia moderna del Paese. Il personaggio promette di offrire una prospettiva unica su decenni di cambiamenti epocali, fungendo da ponte narrativo tra passato e presente attraverso le sue esperienze.

Un trailer presenta il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven Un trailer presenta il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven

Stranger Than Heaven debutterà il 15 gennaio 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store). Il gioco sarà inoltre disponibile su Game Pass sin dal lancio.

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