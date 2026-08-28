Il nuovo video di Stranger Than Heaven mostra la demo della Gamescom 2026

Dalla Gamescom 2026 arrivano novità anche per Stranger Than Heaven. Sega e RGG Studio hanno pubblicato un nuovo e corposo video gameplay, visibile tramite il lettore sottostante, che mostra l'intera demo provabile dai visitatori della fiera di Colonia.

Il filmato presenta una versione dimostrativa della durata di 10-15 minuti, in cui è possibile affrontare combattimenti in tre sezioni differenti, ognuna ambientata in una differente epoca e città del Giappone: la Kokura del 1915, Kure nel 1929 e Osaka nel 1943. Un assaggio concreto della struttura multi‑temporale che caratterizza il progetto.