Stranger Than Heaven supera 1 milione di liste dei desideri ed è il gioco più desiderato di sempre di RGG Studio

Stranger Than Heaven è stato aggiunto a più di 1 milione di liste dei desideri tra tutte le piattaforme, quindi PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Si tratta di un risultato particolarmente significativo per RGG Studio, visto che è il suo gioco più desiderato nella storia dello studio prima del lancio. Inoltre, il traguardo è arrivato quando mancano ancora più di quattro mesi all'uscita prevista.

Ringraziamenti

Lo studio ha ringraziato i giocatori per il risultato, invitandoli a seguire ulteriori approfondimenti sul progetto e, in particolare, a conoscere meglio il lavoro dietro al gioco attraverso un'intervista a Masayoshi Yokoyama, responsabile di RGG Studio e direttore esecutivo del titolo, dedicata alla realizzazione dell'opera e alle sue fonti d'ispirazione.

Stranger Than Heaven è un action adventure ambientato nell'arco di 50 anni, in cinque diverse città e altrettante epoche del Giappone moderno. La storia segue uomini apparentemente alla deriva, impegnati in una lotta disperata per trovare un luogo da poter chiamare casa. Il gioco combina combattimenti violenti e una componente musicale legata alla carriera dei protagonisti come intrattenitori.

Il lancio è fissato per il 15 gennaio 2027, con il gioco già disponibile per il preordine a 69,99 euro. Il milione di liste di desideri rappresenta un primo indicatore dell'interesse verso quella che è una nuova proprietà intellettuale che, pur nascendo dall'esperienza di RGG Studio, si distingue dalla serie Yakuza/Like a Dragon in diversi modi. Insomma, si tratta di una scommessa che si spera venga premiata dalla qualità e, nel caso, dall'apprezzamento del pubblico.