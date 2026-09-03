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Stranger Than Heaven supera 1 milione di liste dei desideri ed è il gioco più desiderato di sempre di RGG Studio

Stranger Than Heaven ha raggiunto un primo importante traguardo ancora prima di arrivare sul mercato, per la gioia dello studio di sviluppo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/09/2026
Due personaggi di Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
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Stranger Than Heaven è stato aggiunto a più di 1 milione di liste dei desideri tra tutte le piattaforme, quindi PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Si tratta di un risultato particolarmente significativo per RGG Studio, visto che è il suo gioco più desiderato nella storia dello studio prima del lancio. Inoltre, il traguardo è arrivato quando mancano ancora più di quattro mesi all'uscita prevista.

Ringraziamenti

Lo studio ha ringraziato i giocatori per il risultato, invitandoli a seguire ulteriori approfondimenti sul progetto e, in particolare, a conoscere meglio il lavoro dietro al gioco attraverso un'intervista a Masayoshi Yokoyama, responsabile di RGG Studio e direttore esecutivo del titolo, dedicata alla realizzazione dell'opera e alle sue fonti d'ispirazione.

Stranger Than Heaven è un action adventure ambientato nell'arco di 50 anni, in cinque diverse città e altrettante epoche del Giappone moderno. La storia segue uomini apparentemente alla deriva, impegnati in una lotta disperata per trovare un luogo da poter chiamare casa. Il gioco combina combattimenti violenti e una componente musicale legata alla carriera dei protagonisti come intrattenitori.

Stranger Than Heaven, abbiamo provato il sistema di combattimento alla Gamescom Stranger Than Heaven, abbiamo provato il sistema di combattimento alla Gamescom

Il lancio è fissato per il 15 gennaio 2027, con il gioco già disponibile per il preordine a 69,99 euro. Il milione di liste di desideri rappresenta un primo indicatore dell'interesse verso quella che è una nuova proprietà intellettuale che, pur nascendo dall'esperienza di RGG Studio, si distingue dalla serie Yakuza/Like a Dragon in diversi modi. Insomma, si tratta di una scommessa che si spera venga premiata dalla qualità e, nel caso, dall'apprezzamento del pubblico.

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