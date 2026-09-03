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Dave Bautista si sta allenando per diventare Kratos in God of War

Dopo l'annuncio del suo ingaggio per interpretare Kratos nella serie televisiva di God of War, Dave Bautista ha ripreso ad allenarsi con i pesi e ha mostrato i risultati dopo tre settimane.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/09/2026
Dave Bautista

Dave Bautista ha ripreso ad allenarsi per interpretare Kratos nella serie TV di God of War, e ha pubblicato un breve video su Instagram per mostrare ai suoi fan la condizione che ha raggiunto dopo le prime tre settimane di ricondizionamento.

"Terza settimana di ripresa dell'allenamento con i pesi, ancora due mesi per arrivare al traguardo", ha scritto Bautista, togliendosi la maglietta e rivelando un fisico assolutamente asciutto, sebbene privo dei volumi di una volta. "Come andare in bicicletta! Forza!"

L'ex wrestler aveva abbandonato ormai da un po' la condizione che lo aveva fortemente caratterizzato durante la carriera in WWE, puntando anche a ruoli diversi da quello dell'eroe muscoloso, ma l'opportunità di interpretare Kratos lo ha evidentemente convinto a tornare sui suoi passi.

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Come sappiamo, Bautista ha cercato per anni di farsi scritturare per il ruolo di Marcus Fenix nel film di Gears of War, ma la cosa non è andata in porto e il progetto attualmente in cantiere presso Netflix non lo vedrà coinvolto.

Una situazione complicata

L'annuncio che Dave Bautista sarà Kratos nella serie TV di God of War è arrivato solo pochi giorni fa, nell'ambito di una situazione davvero complicata per i produttori dello show, che hanno dovuto sostituire rapidamente Ryan Hurst a causa di un grave infortunio.

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La speranza è che da questa crisi imprevista nasca l'opportunità di fare ancora meglio, e da questo punto di vista non c'è dubbio che la fisicità di Bautista, sebbene magari distante rispetto ai "tempi d'oro", possa tradursi in una trasposizione assolutamente convincente di Kratos.

#Serie TV
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