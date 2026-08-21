Dave Bautista sarà Kratos nella serie TV di God of War, è ufficiale

Ora è ufficiale: Dave Bautista sarà Kratos nella serie TV di God of War e sostituirà dunque Ryan Hurst, l'attore inizialmente ingaggiato per il ruolo ma che ha dovuto fare un passo indietro a causa di un grave infortunio al bicipite.
Bautista possiede senz'altro la prestanza e le caratteristiche fisiche necessarie per portare sullo schermo l'ex Fantasma di Sparta, nonostante negli ultimi anni abbia deciso di ridurre la propria imponente muscolatura.
Tornerà ad allenarsi per diventare "The Animal", come l'hanno conosciuto per anni gli appassionati di wrestling? Difficile dirlo, ma al di là del fisico ci troviamo senz'altro di fronte a un attore solido, che ha dato prova nel tempo di saper recitare.
Con Bautista ormai ufficialmente confermato nel ruolo di Kratos, la produzione dello show dovrebbe riprendere nelle prossime settimane, e le scene già girate con Ryan Hurst dovranno chiaramente essere realizzate da capo con il nuovo protagonista.
Un sogno che si realizza... a metà
Il prossimo God of War è stato confermato e avrà Kratos come protagonista, dunque la serie televisiva avrà l'importante compito di consolidare la popolarità del personaggio anche in vista del suo ritorno, cercando al contempo di farlo conoscere a un pubblico ancora più vasto.
Per Dave Bautista il ruolo di Kratos è un sogno che si realizza a metà, nel senso che l'attore ha provato per anni a farsi scritturare come Marcus Fenix nel film di Gears of War, ma non c'è riuscito.
Questa nuova opportunità si pone dunque come un'occasione di rivalsa per Bautista, che avrà modo di dimostrare ancora una volta le proprie capacità sullo schermo e di consegnarci un'interpretazione intensa del personaggio creato da David Jaffe.