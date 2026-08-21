Cyberpunk: Edgerunners 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer

Cyberpunk: Edgerunners 2 ha una data di uscita su Netflix: la seconda stagione della serie animata basata sull'action RPG di CD Projekt RED sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 20 ottobre.

A rivelarlo è un nuovo, spettacolare trailer che offre una frenetica carrellata sui personaggi che avremo modo di conoscere in Edgerunners 2 e su alcune delle situazioni che li vedranno coinvolti, con una promessa finale inquietante: Night City brucerà ancora.

Composta da dieci episodi, la seconda stagione dell'anime è stata realizzata in collaborazione con il leggendario studio di animazione TRIGGER, che ha firmato i nuovi episodi con il suo stile ben riconoscibile.

Rispetto all'originale Cyberpunk: Edgerunners, scopriremo nuovi protagonisti e nuove storie, fra vendetta e redenzione, tutte comunque ambientate fra le strade decadenti e violente di Night City.