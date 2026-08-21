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Cyberpunk: Edgerunners 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo trailer di Cyberpunk: Edgerunners 2 per annunciare la data di uscita della serie animata: ecco quando sarà disponibile su Netflix.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/08/2026
Uno dei personaggi di Cyberpunk: Edgerunners 2

Cyberpunk: Edgerunners 2 ha una data di uscita su Netflix: la seconda stagione della serie animata basata sull'action RPG di CD Projekt RED sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 20 ottobre.

A rivelarlo è un nuovo, spettacolare trailer che offre una frenetica carrellata sui personaggi che avremo modo di conoscere in Edgerunners 2 e su alcune delle situazioni che li vedranno coinvolti, con una promessa finale inquietante: Night City brucerà ancora.

Composta da dieci episodi, la seconda stagione dell'anime è stata realizzata in collaborazione con il leggendario studio di animazione TRIGGER, che ha firmato i nuovi episodi con il suo stile ben riconoscibile.

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Rispetto all'originale Cyberpunk: Edgerunners, scopriremo nuovi protagonisti e nuove storie, fra vendetta e redenzione, tutte comunque ambientate fra le strade decadenti e violente di Night City.

I personaggi della seconda stagione

Presentato con un teaser alla fine di giugno, Cyberpunk: Edgerunners 2 introdurrà come detto un cast di personaggi inediti e racconterà eventi slegati dalle storie della prima stagione, pur mantenendo il medesimo approccio narrativo.

Il sito ufficiale della serie ha cominciato a rivelare maggiori dettagli sui protagonisti: da D, il netrunner animato dal desiderio di vendetta nei confronti del killer che ha spazzato via il suo clan, a Weak, un edgerunner veterano conosciuto un tempo come "King".

Ci sono poi Roman, il giovane appassionato di cinema che vediamo anche nel trailer con la sua inseparabile videocamera, ossessionato dalla necessità di documentare le vite di Night City; e Talia, una scaltra combattente che arriva sulla scena senza alcuna affiliazione.

#Anime
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