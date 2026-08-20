Bubble Bobble Sugar Dungeons ci riprova con il maxi aggiornamento gratuito "Boosted"

Arc System Works e Taito Corporation hanno pubblicato oggi, 20 agosto 2026, l' aggiornamento "Boosted" per Bubble Bobble Sugar Dungeons . L'update gratuito, disponibile per le versioni Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC (tramite Steam), è stato pubblicato per celebrare il quarantesimo anniversario della serie e, aggiungiamo noi, per provare a risollevare il titolo, riportandolo al centro della scena.

Il gioco base, caratterizzato dall'esplorazione di dungeon in cui il giocatore utilizza la meccanica delle bolle per sconfiggere i nemici e creare piattaforme, viene espanso introducendo nuove sezioni di gioco opzionali. Trovando e attraversando il "Bob's Gate" all'interno dei livelli, i giocatori potranno accedere alla "Bob's Room", uno snodo che permette di scegliere tra tre diversi percorsi: lo Skip Gate, la Combo Room e l'Item Room.

Nella Combo Room, lo scopo è eliminare più nemici contemporaneamente per accumulare combo. Queste azioni permettono di ripristinare il "Baron Timer", ritardando l'apparizione di Baron von Blubba, che come al solito è invincibile.

L'Item Room ospita invece forzieri e oggetti casuali, inclusi nuovi potenziamenti temporanei che scompaiono al termine della sessione in corso (una volta tornati alla lobby). Tra i nuovi oggetti figurano la "Chack'n Cake", un tributo al titolo originale che garantisce un'invincibilità temporanea permettendo di eliminare i nemici per contatto; la "x2 Gummy", che raddoppia i materiali ottenuti dai forzieri (utili per acquistare potenziamenti per il protagonista Bub); e i "Gold Sugarees", che raddoppiano l'omonima valuta di gioco spendibile nel negozio.

Questi contenuti si aggiungono alle caratteristiche preesistenti del titolo, che includono uno stage "Castello" esplorabile e la conversione di Bubble Symphony.

In concomitanza con il lancio dell'aggiornamento, è stata attivata una promozione temporanea che sconta del 25% le edizioni digitali del gioco base. L'offerta sarà valida fino al 3 settembre su Steam, fino al 4 settembre sull'eShop di Nintendo Switch e fino al 10 settembre sul PlayStation Store per PS5. Su Steam è inoltre disponibile un'offerta bundle che include anche Bubble Bobble 4 Friends.