Dell a IFA 2026 presenta nuovi monitor Alienware OLED e un laptop con processore Intel Wildcat Lake

Dell ha presentato a IFA 2026 il laptop 14S con chip Intel Core Series 3 (nome in codice Wildcat Lake) e due nuovi monitor Alienware pensati per soddisfare diverse esigenze. Vediamo di seguito le principali caratteristiche dei prodotti, specificando che l'articolo è in aggiornamento e inseriremo ulteriori informazioni successivamente.

Caratteristiche del nuovo laptop 14S

Questo laptop, come anticipato, si basa sulla famiglia di chip Intel Core Series 3, conosciuta anche con il nome in codice Wildcat Lake, disponibile nelle opzioni con Core 5 e Core 7. Il dispositivo è dotato di due opzioni di display: una versione 2,8K a 120 Hz o 2K a 60 Hz. Ha inoltre uno spessore di 13,5 mm e un peso di 1,15 kg e include due porte USB-C con Power Delivery, HDMI e jack. Lato connettività troviamo invece Bluetooth e Wi-Fi 6E. Le colorazioni disponibili sono quattro: Velvet Green, Dusty Rose, Washed Denim e Linen.

Per ora i dettagli sono piuttosto scarsi, ma la batteria dovrebbe offrire un'autonomia di 21 ore. Inoltre, il laptop è dotato anche di webcam FHD 1080, altoparlanti stereo e microfoni dual-array. Restiamo in attesa di informazioni più dettagliate, soprattutto sui prezzi. Nel complesso, si tratta di un prodotto pensato per offrire autonomia, qualità e design convincente, soprattutto per studenti e universitari. Il laptop sarà disponibile in Europa a partire da questo autunno.