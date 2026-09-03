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Dell a IFA 2026 presenta nuovi monitor Alienware OLED e un laptop con processore Intel Wildcat Lake

Dell amplia la sua offerta a IFA 2026 con il nuovo laptop 14S basato su Intel Wildcat Lake e due monitor Alienware OLED, pensati per gaming ed eSport.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/09/2026
Laptop Dell 14S

Dell ha presentato a IFA 2026 il laptop 14S con chip Intel Core Series 3 (nome in codice Wildcat Lake) e due nuovi monitor Alienware pensati per soddisfare diverse esigenze. Vediamo di seguito le principali caratteristiche dei prodotti, specificando che l'articolo è in aggiornamento e inseriremo ulteriori informazioni successivamente.

Caratteristiche del nuovo laptop 14S

Questo laptop, come anticipato, si basa sulla famiglia di chip Intel Core Series 3, conosciuta anche con il nome in codice Wildcat Lake, disponibile nelle opzioni con Core 5 e Core 7. Il dispositivo è dotato di due opzioni di display: una versione 2,8K a 120 Hz o 2K a 60 Hz. Ha inoltre uno spessore di 13,5 mm e un peso di 1,15 kg e include due porte USB-C con Power Delivery, HDMI e jack. Lato connettività troviamo invece Bluetooth e Wi-Fi 6E. Le colorazioni disponibili sono quattro: Velvet Green, Dusty Rose, Washed Denim e Linen.

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Per ora i dettagli sono piuttosto scarsi, ma la batteria dovrebbe offrire un'autonomia di 21 ore. Inoltre, il laptop è dotato anche di webcam FHD 1080, altoparlanti stereo e microfoni dual-array. Restiamo in attesa di informazioni più dettagliate, soprattutto sui prezzi. Nel complesso, si tratta di un prodotto pensato per offrire autonomia, qualità e design convincente, soprattutto per studenti e universitari. Il laptop sarà disponibile in Europa a partire da questo autunno.

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Nuovi monitor Alienware

Dell ha inoltre presentato due nuovi monitor pensati per soddisfare diverse esigenze. Il primo modello da 32" 4K, precisamente AW3226Q, ha una frequenza di aggiornamento a 165 Hz ed è dotato di pannello con tecnologia RGB Stripe Tandem OLED. Si tratta di un prodotto pensato per i giocatori che vogliono godere di una migliore resa cromatica e di un testo ancora più nitido rispetto al passato. Inoltre, la luminosità di picco è di 1.000 nit e supporta NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision e HDMI 2.1 per PC e console.

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Discorso diverso per il secondo modello, AW2527HX, un monitor da 24,5" con un tempo di risposta di 0,03 ms e una frequenza di aggiornamento a 560 Hz. Si tratta quindi di un prodotto pensato per l'eSport e per il gaming competitivo, quindi per chi ha esigenze molto più specifiche, difatti è stato sviluppato con la squadra eSport Team Liquid.

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Ha inoltre una luminosità di picco di 1.500 nit, oltre ad integrare un tasto dedicato alla modalità eSport, insieme a uno stand ottimizzato per il gioco competitivo. Il primo monitor farà il suo debutto in autunno, mentre il secondo arriverà nei primi mesi del 2027. Non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni.

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