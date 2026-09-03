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L'enorme total conversion Golden Gate 2: Cuore della Dea per Gothic 2 è disponibile anche in italiano

Ora potete espandere Gothic 2 con una total conversion enorme, tradotta anche in italiano: Golden Gate 2: Cuore della Dea.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/09/2026
La copertina di Golden Gate 2
Gothic II (Gothic 2)
Gothic II (Gothic 2)
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Il gruppo Facebook Piranha Legacy Italia ha annunciato la disponibilità della versione tradotta completamente in italiano della total conversion Golden Gate 2: Cuore della Dea per Gothic II: La Notte del Corvo, di cui vi avevamo anticipato l'arrivo qualche mese fa. Parliamo di un'opera davvero enorme, paragonabile come dimensioni a un gioco completo.

Come scaricare la mod

Golden Gate 2: Cuore della Dea può essere scaricata da GOG, Steam Workshop e ModDB.

Installarla, almeno in due casi su tre, è davvero facilissimo. Su GOG basta aggiungerla alla propria libreria e potrete gestirla come un qualsiasi altro gioco della piattaforma. L'importante è possedere Gothic 2 Gold Edition, che attualmente potete acquistare con uno sconto del 75% (4,99 euro invece di 19,99 euro).

Disponibile la patch 1.0.5 per Gothic 1 Remake che risolve diversi problemi Disponibile la patch 1.0.5 per Gothic 1 Remake che risolve diversi problemi

Su Steam è altrettanto facile: andate sulla pagina della mod nella sezione Workshop e sottoscrivetela. Sarà scaricata in automatico insieme al gioco. Per farla funzionare avete bisogno di sottoscrivere anche la "Union - patch for Gothic 2" e "GD3D11 (Gothic Direct3D 11) Renderer + G2 Gold Remaster Normalmaps". Per avviare la mod su Steam, dovete usare launcher beta di Workshop. Per abilitarlo: fate clic con il pulsante destro del mouse su Gothic II: Gold Classic; fate clic su Proprietà; fate clic su Beta (si trova sul lato sinistro della nuova finestra); fate clic sul menu a tendina nell'angolo in alto a destra della finestra e, infine, selezionate Workshop - Workshop Beta. Lasciate che il gioco si aggiorni e la mod è pronta.

La versione più complicata da installare, ma anche la consigliata se avete il gioco solo in una vecchia edizione fisica, è quella di ModDB, che contiene un file .txt con tutte le istruzioni del caso.

Sulla pagina Facebook del progetto, viene consigliato di usare le versioni Steam o GOG, "unicamente perché sono quelle più intuitive nei vari passaggi per l'installazione e anche le più stabili." Quella GOG è addirittura autoconfigurata, quindi è quella che, a conti fatti, dà meno problemi in assoluto.

Per quanto riguarda i contenuti, Cuore della Dea aggiunge: una nuovissima area: una delle isole del Regno di Elea, piena di segreti da scoprire; una storia avvincente con molte scelte di grande impatto; oltre 70 missioni non lineari; circa 30 ore di gioco; personaggi vividi che si evolvono e si approfondiscono interagendo con loro; colonna sonora originale e suggestiva di oltre 20 brani; nuove animazioni, modelli e texture; Economia, difficoltà e sistema di apprendimento bilanciati; combattimenti contro i boss complessi divise in più fasi; molte nuove armature e armi; enigmi ambientali e logici unici; due ampie sottotrame romantiche; nuove scene d'intermezzo.

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