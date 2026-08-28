Disponibile la patch 1.0.5 per Gothic 1 Remake che risolve diversi problemi

Il team di sviluppo di Gothic 1 Remake ha reso disponibile l' aggiornamento 1.0.5 , raccomandando all'utenza di verificare l'effettiva installazione controllando che il numero di versione riportato nel menu delle impostazioni sia il CL 172709 . Le note della patch sono state integrate direttamente anche all'interno del gioco, per la comodità di tutti.

Dettagli dell'aggiornamento 1.0.5

Nell'annunciare la disponibilità dell'aggiornamento, gli sviluppatori hanno ringraziato la community, invitando a continuare a utilizzare l'apposito sistema di segnalazione per eventuali problemi residui: "Apprezziamo tutto il feedback e le segnalazioni di bug che condividete con noi".

Lo studio ha inoltre aggiunto un riferimento ai futuri aggiornamenti: "Nel frattempo, stiamo lavorando duramente alle nuove funzionalità che abbiamo annunciato durante il THQ Nordic Showcase. Condivideremo maggiori informazioni a breve!"

La copertina della patch 1.05

Sul fronte dei miglioramenti tecnici, la patch interviene su diversi comportamenti anomali dei personaggi non giocanti e dell'intelligenza artificiale. Sono stati corretti i problemi che impedivano ai Maghi Scheletro di attaccare o evocare, e quelli che causavano la caduta fuori scenario di avversari come il Demone Cor Kalom o Varrag Unhilqt. L'aggiornamento risolve anche i blocchi di alcuni personaggi alleati e di PNG specifici a seguito del caricamento di un salvataggio automatico, oltre a prevenire che il protagonista rimanga incastrato nella geometria ambientale interagendo con la cote della Miniera Libera o muovendosi in prossimità delle cascate di sangue.

Numerose anche le correzioni alle meccaniche di gioco e all'interfaccia. Gli sviluppatori hanno eliminato una vulnerabilità che consentiva di duplicare gli oggetti facendo cadere una pila di materiali durante la chiusura della finestra delle quantità, e corretto un'anomalia legata all'equipaggiamento degli anelli che alterava impropriamente le statistiche di salute e mana. Sono stati inoltre risolti diversi malfunzionamenti legati alla meccanica di cavalcata dello Scavenger, tra cui l'esaurimento ingiustificato dell'ossigeno sulla terraferma, la perdita di controllo disarcionando a mezz'aria prima di cadere in acqua e la mancata comparsa delle notifiche dei punti esperienza.

Per quanto riguarda la progressione, la patch sistema alcune criticità nelle missioni. È stato corretto un problema che causava l'avvio prematuro della missione "L'Amuleto", un blocco dei dialoghi con il personaggio di Stone che impediva di proseguire e l'impossibilità di raccogliere il cuore del Golem di Pietra. Inoltre, è stata regolata la quantità di mana necessaria per lanciare la pergamena per il rimpicciolimento dei Troll e corretto il comportamento ostile ingiustificato dei Templari di Campo Palude dopo aver sconfitto Gor Na Dun in un duello leale.

Infine, una grossa parte della patch è dedicata alla stabilità, con la risoluzione di molteplici cause crash. I problemi si verificavano in circostanze specifiche, come trasformandosi in Lucertola di Fuoco e consumando bacche selvatiche, vendendo grandi somme di monete a un mercante, effettuando borseggi ai danni di alcuni PNG o teletrasportandosi dalla Miniera Libera alla torre di Xardas portando con sé scheletri evocati.

Se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Gothic 1 Remake.