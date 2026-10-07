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Gothic 1 Remake per PS5 è in sconto su Amazon per le Offerte Prime

Tra le proposte di Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, troviamo Gothic 1 Remake per PS5 con uno sconto del 21%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2026
Gothic 1 Remake per PS5
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
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Su Amazon è attualmente disponibile Gothic 1 Remake per PS5 a 47,49 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 21%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per poche ore.

Un'esperienza ancora più immersiva

Si tratta del remake del grande classico, imperdibile se ami i giochi GDR. L'esperienza complessiva è stata migliorata per offrirti un gameplay ancora più convincente, ma i sistemi di progressione e lo spirito di esplorazione restano fedeli al titolo originale. Il sistema di combattimento, invece, è più moderno e fluido, nonché più dinamico senza però cambiarne l'approccio tattico. In questa avventura sceglierai a quale fazione unirti e svilupperai le tue abilità e il tuo stile di gioco di conseguenza, oltre a poterti godere più di 50 ore di gameplay scoprendo il vasto e pericoloso mondo della Colonia.

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Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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