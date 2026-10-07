Gothic 1 Remake per PS5 è in sconto su Amazon per le Offerte Prime

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Un'esperienza ancora più immersiva
Si tratta del remake del grande classico, imperdibile se ami i giochi GDR. L'esperienza complessiva è stata migliorata per offrirti un gameplay ancora più convincente, ma i sistemi di progressione e lo spirito di esplorazione restano fedeli al titolo originale. Il sistema di combattimento, invece, è più moderno e fluido, nonché più dinamico senza però cambiarne l'approccio tattico. In questa avventura sceglierai a quale fazione unirti e svilupperai le tue abilità e il tuo stile di gioco di conseguenza, oltre a poterti godere più di 50 ore di gameplay scoprendo il vasto e pericoloso mondo della Colonia.
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