Ora in Gothic 1 Remake potete farvi delle bellissime foto, grazie al Feature Update #01

Gothic 1 Remake si aggiorna con il primo Feature Update, un aggiornamento che introduce diverse novità sostanziali, attesissime dai giocatori. THQ Nordic e Alkimia Interactive hanno reso disponibile la patch, che aggiunge una Modalità Foto , la possibilità di utilizzare la modalità cheat Marvin (famosissima nell'intera serie) e nuove opzioni per personalizzare l'aspetto del protagonista.

La novità principale è rappresentata dalla Modalità Foto, che permette di immortalare la Colonia e la sua gente. Lo strumento mette a disposizione diverse opzioni per realizzare immagini personalizzate, consentendo ai giocatori di scegliere come rappresentare i paesaggi e i momenti più interessanti incontrati durante l'esplorazione. In questo modo gli sviluppatori sperano di valorizzare le ambientazioni del remake attraverso inquadrature più varie di quelle permesse dai tradizionali screenshot.

L'aggiornamento introduce inoltre la cosiddetta modalità Marvin, una funzionalità storica della serie Gothic conosciuta dai veterani della saga. Si tratta della modalità cheat ufficiale, attraverso la quale è possibile accedere a una serie di comandi che modificano il comportamento del gioco e consentono di intervenire su diversi elementi dell'esperienza.

Come spiegato dagli sviluppatori, la modalità Marvin permette di compiere operazioni molto differenti tra loro. Si può, per esempio, aprire una serratura particolarmente difficile da scassinare, teletrasportarsi in un'altra posizione oppure generare oggetti, personaggi e creature. Queste possibilità consentono di sperimentare liberamente con il mondo di gioco, superare determinati ostacoli o semplicemente esplorare le funzionalità del sistema senza dover seguire necessariamente le regole previste dalla normale progressione.

Il Feature Update interviene anche sull'aspetto del protagonista. L'Eroe Senza Nome può ora ricevere un taglio di capelli più definito e alcuni tatuaggi, opzioni che permettono di modificarne l'aspetto rispetto alla versione precedente. Si tratta di aggiunte prevalentemente estetiche, che non cambiano direttamente le meccaniche di gioco, ma ampliano le possibilità di personalizzazione del personaggio.

Il primo Feature Update è disponibile per tutte le versioni di Gothic Remake, quindi su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.