Smartphone, vendite ancora in calo nel 2027: l'Europa rischia un anno difficile per prezzi e disponibilità

La crisi del mercato smartphone non si limita alla contrazione delle spedizioni registrata nel terzo trimestre del 2026. Il nuovo rapporto di Omdia, che aggiorna le stime preliminari pubblicate a metà ottobre, quantifica in 254,7 milioni le unità distribuite nel mondo, con un calo del 20% su base annua e il risultato più basso per il periodo dal 2013. Il dato conferma la pressione esercitata dai rincari delle memorie e degli altri componenti, ma l'attenzione si sposta anche sulle prospettive dei prossimi mesi e sulle difficoltà dei canali di vendita.

In Europa spedizioni di smartphone in calo del 19% nel terzo trimestre

I dati regionali di Omdia mostrano che la crisi del mercato smartphone coinvolge anche l'Europa. Nel terzo trimestre del 2026 le spedizioni sono diminuite del 19% su base annua, passando da circa 38,5 a 31,2 milioni di unità. La contrazione è vicina a quella globale, pari al 20%, e conferma come il rincaro dei componenti e la prudenza dei consumatori stiano condizionando anche un mercato maturo.

I dati delle vendite regionali pubblicati da Omdia

La situazione è ancora più critica in altre aree. L'Africa registra il calo più marcato, con spedizioni in diminuzione del 39%, seguita dal Medio Oriente con il 27% e dall'America Latina con il 24%. Anche l'Asia-Pacifico, esclusa la Cina, perde il 26%, mentre la Cina continentale limita la flessione all'11%. Il Nord America si dimostra invece il mercato più resistente, con una riduzione di appena l'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025.

Per l'Europa, il dato del terzo trimestre rappresenta un segnale importante in vista della stagione natalizia. I prezzi elevati riducono il margine per gli acquisti impulsivi e rendono più difficile sostenere i volumi nella fascia economica, mentre i distributori devono impegnare più capitale per rifornire i magazzini. Il report non fornisce una ripartizione europea per fascia di prezzo o per produttore, quindi non consente di quantificare quanto il calo sia concentrato sui modelli più accessibili. Il dato regionale conferma però che la contrazione non riguarda soltanto i mercati emergenti.

Il problema non riguarda soltanto la domanda. I distributori e i negozianti stanno gestendo le scorte con maggiore cautela, perché acquistare dispositivi più costosi richiede più capitale e aumenta il rischio di ritrovarsi con prodotti invenduti. Secondo Omdia, gli operatori più grandi, come gli operatori telefonici e le catene di elettronica, sono meglio attrezzati per sostenere questi costi, mentre i rivenditori indipendenti rischiano di subire maggiormente la riduzione dei margini e il rallentamento delle vendite.

I produttori stanno reagendo riducendo il numero di varianti, rivedendo le configurazioni di RAM e archiviazione e concentrandosi sui mercati e sui modelli più redditizi. A queste strategie si affiancano finanziamenti, permute e servizi aggiuntivi, strumenti utili per rendere più accessibili dispositivi dai prezzi crescenti senza ricorrere a sconti generalizzati.

Il mercato potrebbe quindi uscire dalla crisi con un'offerta più concentrata sui modelli di fascia medio-alta. Per l'Europa, dove il prezzo medio ha già raggiunto livelli record, il rischio è che la riduzione dei volumi si accompagni a una scelta più limitata per chi cerca uno smartphone economico. La nuova sfida dei produttori non sarà soltanto vendere meno dispositivi, ma convincere gli utenti a spendere di più in un periodo in cui il potere d'acquisto resta sotto pressione.