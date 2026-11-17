Le immagini sono state pubblicate attraverso una curiosa collaborazione con The Weather Channel , che per l'occasione ha persino realizzato un vero e proprio bollettino meteorologico dedicato a Leonida. Si tratta dell'ennesima iniziativa che testimonia l'ampiezza della campagna promozionale di GTA 6, ormai capace di estendersi ben oltre i tradizionali canali videoludici. Negli ultimi mesi abbiamo visto comparire prodotti ufficiali ispirati al gioco, come il caffè brandizzato Grand Theft Auto , mentre perfino la squadra NBA Miami Heat ha temporaneamente adottato il nome Vice City nell'ambito di una collaborazione con Rockstar.

Ormai mancano pochissimi giorni al lancio di GTA 6 e Rockstar Games sta ovviamente spingendo al massimo la campagna marketing legata al gioco. A questo proposito, poche ore fa la compagnia ha pubblicato una nuova serie di immagini dedicate al sistema meteorologico dinamico di Leonida , lo stato fittizio ispirato alla Florida che farà da sfondo alle avventure di Jason e Lucia.

Che tempo fa a Leonida?

L'occasione è stata accompagnata anche da alcuni dettagli aggiuntivi sul funzionamento del sistema meteorologico. Owen Shepherd, Vice President of Art, Lighting and Rendering di Rockstar Games, ha spiegato che il team ha dovuto ripensare completamente la gestione del meteo per renderlo più realistico e credibile.

"Grand Theft Auto 6 si svolge a Leonida, un mondo immaginario ispirato alla Florida contemporanea, una regione caratterizzata da uno dei sistemi meteorologici più imprevedibili degli Stati Uniti", ha dichiarato Shepherd. "Per raggiungere lo stesso livello qualitativo che caratterizza ogni altro aspetto del gioco, abbiamo dovuto reinventare completamente il sistema meteorologico affinché risultasse più localizzato, persistente e soprattutto dinamico".

Secondo il dirigente, i giocatori potranno assistere a un'ampia varietà di fenomeni atmosferici, che spaziano da giornate serene con cieli limpidi fino a enormi nubi temporalesche, contribuendo a rendere Leonida un mondo più immersivo e credibile.

Non si tratta comunque di una novità assoluta. Già nei mesi scorsi Rockstar aveva confermato di essere al lavoro su un sistema atmosferico avanzato e aveva anticipato la presenza di tempeste tropicali e uragani simulati, in linea con l'obiettivo dichiarato di offrire non soltanto l'open world più vasto nella storia della serie, ma anche uno dei più vivi, dinamici e credibili mai realizzati dallo studio.