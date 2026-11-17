Facciamo allora il punto su tutto quello che sappiamo di un titolo che rischia di non vedere mai la luce. Anche perché se vede la luce poi magari muore davvero.

Eh già, perché dietro il fascino del progetto e l'estetica sofisticata di una Parigi tetra e inquietante si è scatenata un'interminabile tempesta fatta di scompigli aziendali, indiscrezioni e una trattativa sul filo del rasoio per salvare dal baratro il titolo atteso su PC e Xbox per una data che non ci è ancora dato conoscere .

La combinazione tra l'universo Marvel e la maestria indiscussa di Arkane Lyon sembrava la ricetta perfetta per un successo travolgente, dite la verità. Ma... "sembrava" o "sembra"? Chi lo sa, sta di fatto che Marvel's Blade sta vivendo in un limbo difficile da decifrare , in cui le rassicurazioni e il rischio di cancellazione paiono viaggiare paralleli.

I dettagli trapelati dopo l'evento del 7 dicembre 2023 confermavano che i primi stadi concettuali dell'opera risalivano all'alba del 2022 , facendo così presupporre l'inizio di una lunga e proficua cavalcata produttiva guidata dal carismatico director Dinga Bakaba. Neanche a dirlo, le aspettative del pubblico sono schizzate immediatamente alle stelle: peccato che nessuno sospettasse ancora che di lì a poco sarebbe cominciata un'autentica odissea.

Stando ai concept art di Sergey Kolesov e Jean-Luc Monnet, pubblicati su X da Sébastien Mitton, art e co-creative director, gli scenari parigini sarebbero caratterizzati da un'elevatissima verticalità , tra tetti battuti dalla pioggia, stazioni sotterranee della metro e vicoli illuminati al neon dove l'esplorazione ambientale, la mobilità acrobatica e la libertà di approccio permetterebbero più di una soluzione per risolvere i guai in cui ci troveremo invischiati.

Sul fronte del gameplay, gli sviluppatori hanno scelto di rompere con la tradizione della soggettiva per abbracciare una visuale in terza persona mirata a valorizzare le incredibili doti atletiche del Diurno , impegnato in una struttura di gioco che si baserebbe su una fusione tra combattimenti a base di katana e violenti scontri a fuoco ravvicinati gestiti tramite armi convenzionali e speciali.

Entrando nel vivo dell'offerta ludica e narrativa, come accennato, la trama dovrebbe proiettare i giocatori nel bel mezzo di una spaventosa emergenza cittadina: il cuore di Parigi è stato infatti completamente isolato dal resto del mondo in seguito a una violentissima invasione di vampiri , che costringe gli abitanti a barricarsi nelle proprie abitazioni al calar del sole.

Il silenzio e l'ombra della ristrutturazione

A ogni modo, la felicità dei fan ha subito la prima, violenta battuta d'arresto a maggio 2024, quando una serie di pesanti tagli interni ha sconvolto l'universo aziendale gestito da Microsoft. Lo smantellamento di Arkane Austin ha infatti spedito un'importante onda d'urto anche alla sede di Lione, creando un profondo clima di incertezza e sgomento tra gli sviluppatori. E così, pur mantenendo inizialmente la rotta, la dirigenza ha dovuto far fronte a un brusco rallentamento delle dinamiche lavorative, dovuto alle crescenti tensioni all'interno dei reparti dedicati al gaming.

Un'immagine dal trailer di Marvel's Blade

In questo clima di insicurezza galoppante, il bilancio di Arkane emerso a luglio 2025 ha indicato che la produzione piena sarebbe partita soltanto alla fine del 2024, dopo la validazione del prototipo, gettando un'ombra di forte incertezza sugli effettivi tempi di sviluppo e sulla possibile uscita ipotizzata per novembre 2027.

Il primo campanello d'allarme è suonato a giugno 2026, con l'assenza dallo Xbox Games Showcase. Jeff Grubb ha detto in diretta che Marvel's Blade potrebbe essere morto, salvo precisare poco dopo che era una speculazione e che l'assenza non dipendeva da problemi del gioco. Sul tema è intervenuto anche Jean-Luc Monnet, Lead Concept Artist di Arkane, rispondendo ai fan con il meme "Let us cook". Nelle settimane successive, in un'intervista a Entertainment Weekly per i venticinque anni di Xbox, Todd Howard ha provato a gettare acqua su quel fuoco acceso da quelle voci che volevano la cancellazione del titolo come ormai imminente, dichiarando di aver assistito in prima persona a materiale incoraggiante relativo al titolo qualche settimana prima, confermando così come lo sviluppo stesse procedendo al meglio.

Una presa di posizione pubblica che sembrava finalmente aver spazzato via i dubbi degli scettici; tuttavia l'illusione di tranquillità si è frantumata in mille pezzi pochissimi giorni dopo, quando pesanti indiscrezioni diffuse da addetti ai lavori hanno sconvolto stampa specializzata e pubblico. Stando a molteplici fonti vicine a Microsoft, la casa di Redmond avrebbe inserito lo studio transalpino all'interno di una lista nera di studi first-party a rischio smantellamento imminente, con il conseguente concreto pericolo di una cancellazione definitiva della loro creatura. Secondo The Verge, Blade sarebbe dovuto uscire quest'anno, ma il lancio sarebbe slittato internamente al 2027, con lo sviluppo in ritardo e oltre il budget. Lo stesso destino prospettato a Ninja Theory e Double Fine, con gli ultimi lavori tenuti in vita e messi in evidenza in modo da trovare un buon compratore.

I concept art di Marvel's Blade mostrano una Parigi davvero affascinante

Il cortocircuito comunicativo tra la smentita di Howard e le continue voci di corridoio ha quindi messo a nudo una situazione interna incredibilmente frammentata, dove la ristrutturazione globale dei costi rischiava di travolgere anche progetti dal grande appeal commerciale.

Nonostante il clima di estrema precarietà, esperti del calibro di Jeff Grubb hanno però provato a fare chiarezza sulla reale consistenza del titolo, che si sarebbe trovato in uno stato decisamente avanzato dello sviluppo, tanto che lo studio avrebbe dovuto iniziare a mostrarlo nel corso dell'anno, con un'uscita forse nel 2027.