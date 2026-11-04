Xbox starebbe "sabotando" lo sviluppo di Marvel's Blade, secondo il sindacato di Arkane

Il sindacato francese STJV (Syndicat des travailleureuses du jeu vidéo) continua peraltro a sostenere che lo sviluppo procede e che il gioco sarebbe vicino alla conclusione, ma al contempo accusa il management di Microsoft di aver ostacolato la produzione .

La dichiarazione ovviamente va letta nell'ambito delle trattative in corso, nelle quali il sindacato sta cercando di fare quadrato intorno agli sviluppatori in modo da preservare il team o quantomeno riuscire a contenere i danni il più possibile, e anche questo comunicato rientra nella lotta in corso.

Con il futuro di Arkane Studios da decidere in queste settimane, la lotta degli sviluppatori passa anche attraverso i comunicati del sindacato che sta prendendo parte alle trattative per conto dei lavoratori, il quale in un comunicato ha accusato Xbox di voler "sabotare" lo sviluppo di Marvel's Blade .

Il blocco delle assunzioni sarebbe stato fatale

Secondo quanto riferito nel comunicato, "Oggi, mentre il lavoro su Blade procede bene e il livello di qualità del gioco che ci si può aspettare è all'altezza di quello a cui Arkane ha abituato i propri giocatori, i dipendenti devono fare i conti con la dura realtà".

Questa realtà è il fatto che "il nostro studio potrebbe chiudere perché, e solo perché, Microsoft ha deciso così, anche se ciò significa sabotare il gioco che ha finanziato".

Il fulcro di questo "sabotaggio", si legge in seguito, sarebbe un congelamento delle assunzioni durato 19 mesi, cosa che secondo il sindacato avrebbe "causato ritardi e causato ulteriori costi", e tutto questo sarebbe stato studiato da Microsoft stessa per far leva sulla chiusura del team.

Il sindacato inoltre richiede che gli sviluppatori possano valutare e votare su chi dovrebbe acquistare lo studio, e nel caso in cui debbano incappare nella chiusura hanno avanzato varie richieste in termini di compensazione economica.

Il blocco delle assunzioni è una pratica piuttosto standard nelle aziende laddove non si ravvisi la necessità di espandere il personale e l'idea che sia stato utilizzato per sabotare lo sviluppo va appunto vista nell'ottica di un sindacato che sta cercando di ottenere il massimo possibile per i suoi iscritti.

Nel frattempo, abbiamo visto che Microsoft ha concesso un altro mese ad Arkane, alla ricerca di un partner anche per concludere Marvel's Blade, con Ubisoft e altri due gruppi che sarebbero interessati all'acquisizione.