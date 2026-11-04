Sony e Lionsgate collaborano al film live action di Naruto con il regista di Spider-Man: Brand New Day

La produzione di Naruto entra nel vivo e le riprese dovrebbero iniziare nel corso della primavera del 2027 , in base a quanto riferito da Hollywood Reporter: Sony Pictures sarebbe emersa tra altri possibili candidati come co-produttore del film live action, il quale ottiene ora il via libera ufficiale.

La produzione parte: riprese in primavera

Questo segna di fatto il vero e proprio inizio della produzione, considerando che il progetto ha ora un supporto di notevole rilievo e potrà contare probabilmente anche su un cast di un certo livello.

Naruto, il Team 7, Pain e Itachi

Tra i nomi già emersi c'è quello di Destin Daniel Cretton alla regia, director già di Shang-Chi e Spider-Man: Brand New Day, in questo caso nel ruolo anche di sceneggiatore e produttore.

Considerando l'esperienza di Sony anche nell'ambito di manga e anime, con il controllo di Crunchyroll, si tratta probabilmente di un partner particolarmente adatto a portare avanti il progetto insieme a Lionsgate.

Nel frattempo, il casting del film è ancora in corso e non ci sono notizie definite al riguardo, ma una prima indiscrezione vorrebbe Charles Melton (Glee, Riverdale, Bad Boys for Life) nel ruolo di Kakashi Hatake, maestro del Team 7.

"Da fan di lunga data di Naruto, ho sempre amato il fatto che, al di là delle scene d'azione straordinarie, ci sia una storia ricca di sentimento, umorismo e umanità", ha dichiarato il regista Destin Daniel Cretton.

"Il sensei Kishimoto ha creato un mondo in cui eroi inaspettati compiono imprese straordinarie, ed è proprio questo che lo rende così speciale. Lionsgate è stata un partner incredibile e sono entusiasta di ritrovare il fantastico team di Sony. Insieme, ci impegniamo a cogliere tutto ciò che i fan amano di Naruto, presentandolo al contempo a una generazione completamente nuova. Non vedo l'ora che tutti possano vedere ciò che stiamo creando".

Cretton ha all'attivo già la proficua collaborazione con Sony su Spider-Man: Brand New Day, successo cinematografico da record che, secondo gli ultimi dati, dovrebbe aver incassato 2,5 miliardi di dollari. In precedenza, Kishimoto aveva considerato "un miracolo" il fatto che il film live action fosse in procinto di diventare realtà.