Hogwarts Legacy si mostra in video con grafica migliorata dall'uso di DLSS 5

NVIDIA ha pubblicato un nuovo trailer di Hogwarts Legacy che mostra i miglioramenti alla grafica derivanti dall'applicazione ufficiale di DLSS 5 , in particolare per quanto riguarda la gestione delle luci e la resa di personaggi e materiali .

Un'applicazione più ragionata e profonda del DLSS 5

Come abbiamo visto, NVIDIA DLSS 5 arriva in Hogwarts Legacy a partire da domani, 5 novembre, portando con sé dei netti miglioramenti nella gestione dell'illuminazione con tutto quello che ne consegue, compresi riflessi e ombre, e nella resa di personaggi e materiali.

La tecnologia è stata applicata a Hogwarts Legacy attraverso una collaborazione tra NVIDIA, Warner Bros. Games e Avalance Software, in modo da garantire la massima coerenza della resa grafica finale in base allo stile originale del gioco.

Secondo quanto riferito da NVIDIA, il DLSS 5 non è semplicemente un'opzione da attivare: gli sviluppatori devono ottimizzarlo e approvarlo prima del lancio per ottenere l'effetto desiderato, e questo video punta a dimostrare questa attenzione, a differenza di quanto poteva emergere dai precedenti video sull'applicazione grezza della tecnologia.

Con l'opzione Neural Rendering abilitata, NVIDIA sostiene che le ombre risaltino di più, le texture siano migliorate e i riflessi siano più nitidi, poiché la tecnologia lavora in tempo reale per ritoccare la scena, come dimostrato dal trailer riportato qui sopra.

DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering sarà disponibile da domani, 5 novembre, in Hogwarts Legacy nel caso si utilizzino schede video della serie GeForce RTX 50, RTX Spark o il servizio di cloud gaming GeForce NOW Ultimate.

Con l'aggiunta del 3D-Guided Neural Rendering viene supportata la suite completa delle tecnologie DLSS nel gioco di WB Games. Per un'esperienza ottimale, NVIDIA consiglia di abilitare DLSS Super Resolution nella sezione "Tipo di Upscale", DLSS Multi Frame Generation in "Frame Generation", NVIDIA Reflex nella "modalità a bassa latenza" e DLSS Ray Reconstruction per la gestione degli effetti in ray tracing.

In base a quanto riferito dalla compagnia, con DLSS 5 attivato, Ray Reconstruction, 6X Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex e ray tracing attivato, il gioco dovrebbe raggiungere fino a 300 FPS in 4K su GeForce RTX 5090.