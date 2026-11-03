NVIDIA DLSS 5 arriva in Hogwarts Legacy a War Thunder: ecco tutti gli aggiornamenti di novembre 2026

La novità sfrutta un modello di intelligenza artificiale che, secondo NVIDIA, è due volte più veloce rispetto alla versione precedente e che è stato distribuito il mese scorso sulle GPU GeForce RTX Serie 50 e sui sistemi RTX Spark . Parallelamente, altri giochi riceveranno aggiornamenti dedicati a DLSS Super Resolution e Dynamic Multi Frame Generation, ampliando le possibilità di migliorare prestazioni e qualità dell'immagine.

NVIDIA amplia il supporto alle proprie tecnologie grafiche con una nuova serie di aggiornamenti in programma a novembre. DLSS 5, basato sulla tecnologia 3D-Guided Neural Rendering, arriverà in tre giochi : Hogwarts Legacy, War Thunder e Where Winds Meet. L'obiettivo è migliorare illuminazione, ombre, riflessi e texture, intervenendo sulla resa visiva degli ambienti e dei personaggi.

DLSS 5 arriva in Hogwarts Legacy, War Thunder e Where Winds Meet

Il primo aggiornamento è previsto per il 5 novembre, quando Hogwarts Legacy riceverà il supporto a DLSS 5 grazie alla collaborazione tra NVIDIA, Warner Bros. Games e Avalanche Software. La tecnologia interverrà sull'illuminazione e sulle texture, rendendo più dettagliati gli ambienti e i personaggi. I controlli del rendering neurale sono stati progettati per valorizzare la resa delle superfici e delle ombre senza alterare l'identità visiva dei protagonisti.

Il supporto sarà disponibile sulle GPU e sui laptop GeForce RTX Serie 50, sui sistemi RTX Spark e attraverso GeForce NOW Ultimate. Con l'introduzione di DLSS 5, il gioco potrà sfruttare l'intera suite di tecnologie NVIDIA, comprese Super Resolution, Multi Frame Generation, Reflex e Ray Reconstruction. NVIDIA dichiara che, combinando DLSS 5, ray tracing, Ray Reconstruction e Multi Frame Generation fino a 6X, una GeForce RTX 5090 può raggiungere 300 FPS in 4K.

A metà novembre toccherà a War Thunder. L'aggiornamento Eagle's Shadow introdurrà DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering, insieme a nuovi aerei, navi e carri armati, bombe a grappolo e ulteriori miglioramenti agli effetti visivi. La tecnologia dovrebbe rendere più dettagliati riflessi, ombre e materiali, contribuendo a una rappresentazione più realistica dei mezzi militari e degli scenari di combattimento. NVIDIA dichiara inoltre prestazioni fino a 400 FPS in 4K nel proprio benchmark dedicato alle battaglie terrestri, utilizzando DLSS Ray Reconstruction e Multi Frame Generation fino a 6X.

Il terzo titolo sarà Where Winds Meet, il gioco di ruolo d'azione open world sviluppato da Everstone Studio e pubblicato da NetEase Games. La community potrà provare DLSS 5 dal 23 novembre in Nord America e dal 24 novembre negli altri mercati. Il gioco supporta già DLSS Super Resolution e Multi Frame Generation, ma il nuovo aggiornamento aggiungerà il rendering neurale per migliorare ulteriormente la rappresentazione del mondo wuxia e dei suoi personaggi. Secondo i dati diffusi dagli sviluppatori, il titolo ha superato i 100 milioni di giocatori a livello globale e ha raggiunto un picco di oltre 250.000 utenti contemporanei su Steam.