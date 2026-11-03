The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna su Nintendo Switch 2: quando esce e quello che c'è da sapere sul remake

Quale momento migliore per fare il punto su una delle avventure più amate di sempre? Che siate veterani pronti a tornare a Hyrule dopo anni di attesa o giocatori curiosi di scoprire per la prima volta uno dei capitoli più celebri della serie, in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni essenziali sull'uscita, dalle edizioni disponibili al lancio fino ai dettagli sulla storia, sul gameplay e sulle principali novità introdotte. E, in attesa della nostra recensione, vi suggeriamo di leggere le nostre prime impressioni dopo aver provato con mano il remake .

Per gli amanti delle edizioni fisiche c'è inoltre una buona notizia: l'intero gioco è contenuto sulla cartuccia . Non si tratta quindi del poco apprezzato formato "scheda con chiave di gioco" (o Game-Key Card che dir si voglia), né sarà richiesto un download obbligatorio per iniziare a giocare. Da segnalare inoltre che, pur in assenza di una vera e propria Collector's Edition per il mercato europeo, le prime copie di The Legend of Zelda: Ocarina of Time includeranno un'esclusiva copertina laminata . Al momento non è chiaro quanto sarà limitata questa tiratura speciale, ma se siete interessati a portarla a casa potrebbe essere una buona idea non aspettare troppo prima di effettuare l'acquisto. Per quanto riguarda la versione digitale, invece, stando alle informazioni riportate sull'eShop il download richiederà circa 24,5 GB di spazio libero . Chi ha già effettuato il preordine può inoltre avviare il preload e prepararsi al lancio in anticipo. Lo sblocco del gioco è fissato allo scoccare della mezzanotte del 5 novembre, momento a partire dal quale sarà possibile iniziare immediatamente l'avventura.

Partiamo dalle informazioni più importanti. The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 5 novembre . Il gioco sarà acquistabile sia in formato fisico al prezzo di 69,99 euro sia in formato digitale a 59,99 euro tramite Nintendo eShop o codice download, mantenendo quindi la ormai consueta differenza di 10 euro tra le due versioni che abbiamo visto anche per tutti gli altri giochi Switch 2 pubblicati da Nintendo.

Che cos'è The Legend of Zelda: Ocarina of Time e cosa cambia nel remake

Pubblicato originariamente nel 1998 su Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è considerato non soltanto uno dei capitoli più importanti della saga, ma anche uno dei videogiochi che hanno contribuito a definire gli standard delle avventure tridimensionali moderne. Al di là del successo commerciale ottenuto all'epoca, il titolo introdusse o perfezionò soluzioni che sarebbero poi diventate comuni nell'industria, come il celebre sistema di aggancio dei bersagli tramite Z-Targeting, che ha posto le basi per i moderni sistemi di lock-on utilizzati ancora oggi in tantissimi videogiochi.

La storia segue il giovane Link nel suo viaggio attraverso il regno di Hyrule in due momenti diversi della sua vita per fermare l'ambizioso Ganondorf e impedirgli di impossessarsi della Triforza, una reliquia leggendaria capace di esaudire i desideri di chi la controlla e da sempre fonte di conflitto nel regno. L'avventura è ricordata ancora oggi per alcuni elementi divenuti iconici, a partire dall'utilizzo dell'Ocarina del Tempo, lo strumento musicale che dà il nome al gioco e accompagna il protagonista per gran parte dell'esperienza. Attraverso particolari melodie apprese nel corso della storia, Link può infatti alterare il flusso del tempo, teletrasportarsi in diverse zone di Hyrule, influenzare l'ambiente circostante e risolvere enigmi che rappresentano ancora oggi alcuni dei momenti più memorabili dell'avventura.

Naturalmente questa nuova edizione non si limita a riproporre il classico del 1998 con una grafica più moderna. Nintendo ha infatti ricostruito completamente la presentazione dell'avventura attraverso una veste grafica rinnovata, nuovi modelli dei personaggi e ambientazioni molto più dettagliate, sfruttando le capacità hardware di Nintendo Switch 2 senza tradire lo stile e la direzione artistica dell'originale. A questo si aggiungono una colonna sonora orchestrale riarrangiata e filmati interamente doppiati, anche in italiano, una novità particolarmente significativa considerando che il gioco originale arrivò sul mercato in un'epoca in cui il doppiaggio nei videogiochi era ancora piuttosto raro.

Non solo il comparto audiovisivo, ma anche il gameplay è stato aggiornato con una serie di modifiche pensate per rendere l'esperienza più fluida e moderna. Tra le novità troviamo una pratica abilità di scatto e un pulsante dedicato al salto, due aggiunte studiate per rendere l'esplorazione più dinamica rispetto all'originale. A queste si aggiunge il supporto ai sensori di movimento dei Joy-Con 2, che permetteranno di mirare con maggiore precisione utilizzando armi come arco e fionda.

Non mancano inoltre contenuti completamente inediti. Ad esempio, la funzionalità Trame del Tempo offre un riepilogo degli eventi principali della storia, degli obiettivi attivi e dei progressi compiuti dal giocatore, mentre il Salone dei Mostri fungerà da museo dedicato alle creature incontrate durante il viaggio, permettendo di approfondirne la storia e, in alcuni casi, affrontarle nuovamente. Tra le aggiunte più curiose figura invece la nuova meccanica nota come I pensieri di Navi. Durante l'esplorazione i giocatori potranno individuare particolari punti d'interesse nascosti nel mondo di gioco contenenti messaggi, osservazioni e segreti legati al regno di Hyrule. Una volta scoperti, Navi potrà leggerne il contenuto e fornire ulteriori dettagli, arricchendo sia la componente narrativa sia il desiderio di scandagliare ogni angolo della mappa.

Il remake sfrutterà infine alcune caratteristiche esclusive di Nintendo Switch 2, come la possibilità di utilizzare il microfono integrato della console per attivare gli effetti dell'Ocarina del Tempo canticchiandone le melodie. Degna di nota anche l'integrazione con l'app mobile Zelda Notes per iOS e Android, che potrebbe trasformarsi in un prezioso compagno di viaggio durante l'avventura. L'app offrirà infatti una serie di funzionalità complementari come statistiche dettagliate sui progressi, sfide giornaliere, quiz dedicati all'universo di Zelda e una modalità che permette di suonare un'ocarina virtuale tramite touch screen, creare spartiti personalizzati e condividerli con altri giocatori.