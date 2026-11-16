Zelda: Ocarina of Time è un modello per i remake, secondo il producer di Final Fantasy Resonance

Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time si sta affermando come uno dei principali punti di riferimento del 2026, non soltanto per il pubblico, ma anche per gli sviluppatori dell'industria videoludica. Tra coloro che hanno espresso apprezzamento per il lavoro realizzato da Nintendo c'è Keisuke Nakashima, producer di Final Fantasy Resonance , che ha descritto il progetto come un'importante lezione su come affrontare il rifacimento di un videogioco storico.

Un remake straordinario

Nakashima ha condiviso le proprie impressioni su X dopo aver completato il gioco. Il producer ha definito il remake straordinario, sottolineando anche il legame personale con l'opera originale, che aveva giocato a lungo sin dalla pubblicazione su Nintendo 64 nel 1998. Oltre all'apprezzamento per il risultato finale, Nakashima ha evidenziato soprattutto il valore dell'esperienza dal punto di vista professionale, considerandola un'ottima occasione per imparare qualcosa sullo sviluppo dei remake.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il suo intervento si aggiunge a una serie di riconoscimenti arrivati nelle ultime settimane da altri esponenti dell'industria. Yoko Taro, autore di NieR: Automata, aveva raccontato di aver acquistato il remake proprio per l'influenza esercitata dall'originale sulla serie NieR. Anche Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, aveva definito il risultato un lavoro eccellente, sostenendo che Nintendo avesse motivo di esserne orgogliosa.