L'hacker che diffuse i filmati di GTA 6 rubati a Rockstar si dichiara colpevole

Arion Kurtaj, il giovane hacker che nel 2022 riuscì a penetrare nei sistemi di Rockstar Games sottraendo materiale riservato di Grand Theft Auto 6, si è dichiarato colpevole di una serie di reati informatici davanti alla Woolwich Crown Court. Il ventunenne britannico, originario di Oxford e membro del gruppo di hacker Lapsus$, ha ammesso le proprie responsabilità anche per diversi attacchi condotti contro altre aziende quando aveva 16 e 17 anni.
Colpevole
La vicenda dell'intrusione ai danni di Rockstar aveva attirato l'attenzione internazionale nel settembre 2022, quando online erano comparsi numerosi filmati provenienti da una versione ancora incompleta di GTA 6. Kurtaj era riuscito a sottrarre circa 90 clip, per una durata complessiva di quasi un'ora, oltre a dati interni della società. Successivamente aveva violato anche il sistema di messaggistica aziendale Slack, pubblicando una minaccia: "Se Rockstar non mi contatterà su Telegram entro 24 ore, inizierò a diffondere il codice sorgente".
Di fronte al mancato accordo con l'azienda, il materiale era stato pubblicato su un forum utilizzando il nickname TeaPotUberHacker. L'attacco aveva permesso di scoprire anticipatamente diversi dettagli sul progetto, compresa la presenza di Lucia, uno dei due protagonisti giocabili. Rockstar aveva dichiarato che l'incidente era costato circa 5 milioni di dollari, oltre a migliaia di ore di lavoro necessarie per gestire le conseguenze dell'intrusione.
L'aspetto più insolito dell'operazione riguarda il metodo utilizzato. All'epoca Kurtaj si trovava in un albergo a Bicester, dove era stato sistemato sotto protezione della polizia per evitare possibili aggressioni da parte di altri hacker interessati ai suoi Bitcoin. Nonostante il computer gli fosse stato confiscato, riuscì a violare i sistemi di Rockstar utilizzando una Amazon Fire Stick collegata al televisore della camera, insieme a una tastiera e a un mouse Bluetooth.
Un percorso giudiziario complesso
Il percorso giudiziario del giovane è stato altrettanto complesso. Nel processo del 2023, i medici lo avevano considerato non idoneo ad affrontare un procedimento penale tradizionale a causa della gravità del suo autismo. La giuria aveva quindi dovuto stabilire soltanto se avesse commesso materialmente i reati contestati, senza valutare la sua intenzione criminale. Nel dicembre dello stesso anno era stato disposto il suo trasferimento a tempo indeterminato in una struttura ospedaliera protetta, con la possibilità di rimanervi per tutta la vita.
Una valutazione medica successiva ha però stabilito che fosse nuovamente idoneo a sostenere un processo, portando al trasferimento in un normale carcere nel gennaio scorso. Lunedì Kurtaj ha quindi ammesso le proprie responsabilità per tutti i capi d'accusa.
Tra gli altri episodi contestati figurano gli attacchi contro BT/EE, Revolut e Uber, realizzati anche attraverso tecniche di ingegneria sociale. I danni complessivi attribuiti alle intrusioni nelle aziende ammontano a circa 10 milioni di sterline, mentre il gruppo avrebbe sottratto almeno 300.000 dollari a singoli investitori in criptovalute. Kurtaj ha inoltre ammesso alcune aggressioni fisiche ai danni del personale durante la detenzione. La sentenza verrà pronunciata in una data successiva.
Il caso coinvolge anche un altro membro di Lapsus$, Thalha Jubair, condannato quest'anno a cinque anni e sei mesi di carcere per ulteriori attività criminali informatiche con il gruppo Scattered Spider. Tra le vittime di quest'ultimo figura Transport for London, che ha subito danni stimati in circa 39 milioni di sterline.