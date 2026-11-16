L'hacker che diffuse i filmati di GTA 6 rubati a Rockstar si dichiara colpevole

Arion Kurtaj, il giovane hacker che nel 2022 riuscì a penetrare nei sistemi di Rockstar Games sottraendo materiale riservato di Grand Theft Auto 6, si è dichiarato colpevole di una serie di reati informatici davanti alla Woolwich Crown Court. Il ventunenne britannico, originario di Oxford e membro del gruppo di hacker Lapsus$, ha ammesso le proprie responsabilità anche per diversi attacchi condotti contro altre aziende quando aveva 16 e 17 anni.

Colpevole La vicenda dell'intrusione ai danni di Rockstar aveva attirato l'attenzione internazionale nel settembre 2022, quando online erano comparsi numerosi filmati provenienti da una versione ancora incompleta di GTA 6. Kurtaj era riuscito a sottrarre circa 90 clip, per una durata complessiva di quasi un'ora, oltre a dati interni della società. Successivamente aveva violato anche il sistema di messaggistica aziendale Slack, pubblicando una minaccia: "Se Rockstar non mi contatterà su Telegram entro 24 ore, inizierò a diffondere il codice sorgente". Una foto dell'hacker Di fronte al mancato accordo con l'azienda, il materiale era stato pubblicato su un forum utilizzando il nickname TeaPotUberHacker. L'attacco aveva permesso di scoprire anticipatamente diversi dettagli sul progetto, compresa la presenza di Lucia, uno dei due protagonisti giocabili. Rockstar aveva dichiarato che l'incidente era costato circa 5 milioni di dollari, oltre a migliaia di ore di lavoro necessarie per gestire le conseguenze dell'intrusione. GTA 6 finisce nel mirino del canale televisivo Fox News, che attacca il gioco a testa bassa L'aspetto più insolito dell'operazione riguarda il metodo utilizzato. All'epoca Kurtaj si trovava in un albergo a Bicester, dove era stato sistemato sotto protezione della polizia per evitare possibili aggressioni da parte di altri hacker interessati ai suoi Bitcoin. Nonostante il computer gli fosse stato confiscato, riuscì a violare i sistemi di Rockstar utilizzando una Amazon Fire Stick collegata al televisore della camera, insieme a una tastiera e a un mouse Bluetooth.