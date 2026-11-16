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GTA 6 non renderà violenti i ragazzini, ma a preoccupare sarà il tempo trascorso davanti allo schermo

La leader dei Conservatori britannici ha parlato di GTA 6, respingendo l'ipotesi che possa rendere violenti i ragazzini: "Giocavo a Mortal Kombat, ma non ho mai picchiato nessuno".

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/11/2026
GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Durante una conferenza stampa, Kemi Badenoch, leader del Partito Conservatore britannico, ha parlato dell'uscita di GTA 6 e delle possibili conseguenze che il gioco potrebbe avere sui più giovani. Interrogata sul rischio che possa rendere più violenti i ragazzini, la politica ha respinto queste preoccupazioni, raccontando anche alcuni episodi della propria infanzia. A destare maggiori timori, secondo Badenoch, dovrebbe essere piuttosto il tempo trascorso dai ragazzi davanti allo schermo.

Badenoch parla della violenza nei videogiochi

Come riportato da Sky News, durante una conferenza stampa tenutasi oggi, Kemi Badenoch, leader del Partito Conservatore britannico, ha espresso la propria opinione sul possibile impatto di GTA 6 sui più giovani. In particolare, le è stato chiesto se fosse preoccupata per l'influenza che il gioco potrebbe avere sui ragazzini, considerando la possibilità di sparare anche a civili durante le partite.

"Credo che mi preoccuperebbe di più il tempo che le persone dedicano a un gioco piuttosto che il gioco in sé. Ricordo che da bambina giocavo a Mortal Kombat e Street Fighter, ma non ho mai picchiato nessuno dopo averci giocato", ha detto.

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Ha poi parlato più nello specifico di GTA, ammettendo di non aver mai giocato alla serie, seppur riconoscendo le preoccupazioni legate ai suoi contenuti. Tuttavia, "mi preoccuperei di più per un ragazzino che sta tutto il giorno nella sua camera da letto a giocare, piuttosto che per uno che ci dedica mezz'ora e poi esce a fare qualcos'altro."

Un tema ancora discusso

Il dibattito sul rapporto tra videogiochi e violenza va avanti ormai da tempo e continua a dividere l'opinione pubblica. Proprio un mese fa, il politico e giornalista Claudio Martelli ha sostenuto che i videogiochi siano tra le cause dei disordini di piazza, perché allenerebbero i giovani alla violenza.

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Si tratta di un tema delicato senza dimenticare che, per milioni di persone, giocare rappresenta semplicemente un hobby e un'occasione per divertirsi e staccare dalla quotidianità. Voi cosa ne pensate?

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