Disegnato a mano in bianco e nero come un fumetto noir, il platform roguelike di Feed 64 è una sfida spietata che si fa perdonare con una personalità fortissima.

Gennady di Feed 64 è di una bellezza primordiale, che riesce a trasmettere sin dai primissimi momenti di gioco quando, appresi i controlli, si inizia a schizzare in giro per lo schermo. Il protagonista è un uomo grassoccio, vestito solo con delle mutande a pois (le avrà rubate ad Arthur dei Ghosts 'n Goblins?), che combatte all'interno di una fabbrica di carne aliena. Perennemente arrabbiato, deve sopravvivere e scoprire il motivo che lo ha portato in un posto così strano e pericoloso. Essere vestito in maniera così essenziale non lo sconvolge più di tanto. Nonostante affronti la sua condizione con una grinta invidiabile, la vita per lui non è affatto semplice, visto che si è ritrovato a essere il protagonista di un platform roguelike che non perdona e guarda senza timidezza verso Antonblast per il ritmo di gioco, nonostante cerchi una sua via per risaltare.

Stile visivo Visivamente Feed 64 ha probabilmente guardato al mondo del fumetto indipendente per la sua opera, creando immagini in bianco e nero ad altissimo contrasto con un uso mirato del colore per sottolineare solo alcuni dettagli (il verde per il liquame, il rosso per i pois, il giallo per alcuni semafori e bandiere e via di questo passo), così da accentuare il senso di pericolo dell'ambientazione e creare dei ganci visivi e tematici tra vari elementi, nonché dare informazioni utili e immediate al giocatore, come la presenza di un checkpoint o di un negozio (gestito da una creatura tentacolare infilata nel corpo di una donna umana tranciata a metà). Gennady è sempre arrabbiato Per citare un accostamento tematico particolarmente azzeccato, che avrà dei risvolti particolari nel corso dell'avventura, i pois delle mutande di Gennady si ritrovano anche sul vestito di un personaggio legato al passato del protagonista, visibile nelle sequenze d'intermezzo. Lo stile del disegno è fatto da contorni spessi e irregolari e neri profondi, per dei personaggi che appaiono come caricaturali, per quanto dai tratti molto duri. Insomma, siamo dalle parti di Charles Burns e Mike Mignola, per citare due nomi che vengono subito in mente guardando il gameplay e le varie sequenze d'intermezzo, anche se gli sviluppatori parlano di "stile Earthworm Jim" come fonte principale d'ispirazione, quantomeno per le animazioni. Il risultato è un platform 2D molto bello da vedere, che mostra una personalità forte, nonostante non lo si possa definire proprio originalissimo nel gameplay. Anche l'audio contribuisce a rendere unica l'atmosfera, con brani azzeccati ed effetti sonori che sembrano provenire dal luogo più fetido della terra.

Un platform feroce In termini di meccaniche, quello di Feed 64 appare un platform davvero classico, per quanto feroce: possiamo saltare, distruggere blocchi di pietra e uccidere le creature aliene a pugni o con le armi che si rinvengono per i livelli. A dettare il ritmo di gioco sono due elementi fondamentali: lo scatto, che può essere eseguito orizzontalmente e verticalmente e che permette di eliminare quasi tutto ciò che ci si para davanti, e le risorse da raccogliere dentro alcuni dei blocchi, che possono essere usate come moneta. In qualche modo le seconde vanno a frenare un po' la frenesia dell'uso continuo dello scatto, creando la necessità di frenarsi per non perdere per strada qualcosa d'importante, visto anche quanto aiuto danno armi e bonus nei livelli avanzati, davvero difficilissimi. Proprio i potenziamenti sono l'unico modo per cavarsela sulla lunga distanza, dato che sono in parte conservabili per le partite successive. Insomma, non possono essere ignorati se si vuole andare avanti, quindi sapere di non poterne ottenere fa venire un po' meno la voglia di correre come pazzi saltando tutto. Un momento particolarmente concitato Detto questo, Gennady ci tiene moltissimo a mostrare la rabbia del protagonista... letteralmente, vista la presenza della Modalità Furia (Rage Mode) che lo rende temporaneamente immortale. Quando è in questo stato, può massacrare liberamente i nemici, con ogni morte che prolunga gli effetti del potere.

Effetto Meat Boy Gennady funziona molto bene per la sua gran parte. La difficoltà è tarata verso l'alto, ma non ne fa mistero, viste anche le sue fonti d'ispirazione. Quanto verso l'alto? Diciamo che dopo un paio di livelli facilmente gestibili, si muore abbastanza spesso, tra i nemici che diventano sempre più insidiosi, i boss che hanno degli attacchi vari e che richiedono una grande precisione per essere evitati, e il level design che si fa via via più pericoloso. I boss sono molto difficili Va detto che a volte viene meno un po' di leggibilità dell'azione, portandoci a morti più frustranti del normale, ma non si tratta di casi che distruggono l'intera esperienza, considerando che quest'ultima è incentrata proprio sul mettere alla prova l'abilità del giocatore in un mondo sporco e spietato, in cui ogni bioma offre i suoi pericoli. Certo, i checkpoint potevano non essere così distanti tra loro e alcune situazioni di caos potevano essere gestite meglio. Inoltre, il fatto di morire spesso e di dover ripercorrere lunghe sezioni fa subentrare un certo senso di ripetitività, soprattutto quando la sfida s'impenna. Comunque sia, "l'effetto Super Meat Boy" è riuscito, per così dire, e si continua a giocare proprio per la voglia di superare i passaggi più difficili. In sostanza, se vi stuzzica l'idea di un platform strano e inquietante, molto rifinito nei movimenti e artisticamente ottimo, non guardate oltre. Se invece siete alla ricerca di una sfida più tranquilla, pensateci bene, perché potrebbe non fare proprio per voi.

Conclusioni Versione testata PC Windows Digital Delivery Steam, Epic Games Store, GoG, PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop Prezzo 12,25 € Multiplayer.it 8.0 Lettori ND Il tuo voto Gennady è un titolo ispirato e molto riuscito nei suoi aspetti fondamentali, che paga un po' alcune delle sue scelte più radicali. È pensato per chi ama le sfide più dure e per la gran parte funziona, se non fosse per alcuni cali di ritmo dovuti a fattori come il posizionamento dei checkpoint e le morti continue, che in certi casi possono apparire eccessive. Detto questo, è anche riuscitissimo dal lato artistico e sublime quando ci si ritrova immersi nella furia del protagonista e si avanza come carri armati in mutande... almeno finché non si muore. E si muore spesso, fidatevi.